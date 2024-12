Elon Musk contro la legge anti-shutdown: opposizione all'accordo bipartisan sul bilancio federale

Elon Musk, imprenditore e figura influente del panorama politico americano, ha esortato i suoi 207 milioni di follower su X a opporsi all'accordo raggiunto tra repubblicani e democratici per evitare lo shutdown federale. Musk, scelto da Donald Trump per guidare il piano di riduzione di un terzo della spesa pubblica a partire dal 20 gennaio, ha definito la legge un "albero di Natale" per le numerose spese aggiuntive giudicate non necessarie.

L'opposizione di Musk si allinea con quella di alcuni esponenti dell'estrema destra repubblicana, mettendo pressione sullo Speaker della Camera, Mike Johnson, che ha negoziato l'accordo. La legge provvisoria, composta da 1500 pagine, include 100 miliardi per interventi post-uragano e 10 miliardi per il sostegno ai coltivatori. Deve essere approvata entro domani per evitare il blocco delle attività del governo federale.

In un'intervista a Fox News, Johnson ha dichiarato di aver ricevuto critiche dirette da Musk e da Vivek Ramaswamy, un altro miliardario vicino a Trump. "Comprendono la situazione, ma non gradiscono l'attuale livello di spesa pubblica", ha spiegato Johnson. Secondo l'accordo, la legge coprirà il finanziamento governativo fino al 14 marzo, lasciando al prossimo Congresso a maggioranza repubblicana il compito di definire il bilancio per il resto dell'anno.

