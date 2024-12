Primo caso grave di influenza aviaria H5N1 negli Stati Uniti segnalato in Louisiana

Gli Stati Uniti hanno registrato il primo caso grave di infezione da influenza aviaria A/H5N1 nel Paese. Il paziente, ricoverato in Louisiana, ha contratto un'infezione severa confermata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) venerdì 13 dicembre. Dal mese di aprile 2024, i CDC riportano un totale di 61 casi umani di influenza aviaria H5 negli Stati Uniti.

Il genoma virale del virus che ha infettato il paziente in Louisiana appartiene al genotipo D1.1, correlato a virus rilevati recentemente in uccelli selvatici, pollame e in casi umani nella Columbia Britannica, in Canada, e nello stato di Washington. Questo genotipo si distingue dal B3.13, associato a focolai di pollame e casi umani sporadici in altri stati. Ulteriori analisi genetiche e tentativi di isolamento del virus sono in corso per identificare meglio le caratteristiche dell'infezione.

Le indagini preliminari indicano che il paziente è stato esposto a uccelli malati e morti in un allevamento di cortile, rendendo questo il primo caso di H5N1 negli Stati Uniti collegato a tali esposizioni. Gli esperti continuano a monitorare la situazione per comprendere meglio la diffusione e l'impatto del virus.

Aviaria nel latte crudo: l'allarme degli esperti sulla sicurezza alimentare - Il virus dell'influenza aviaria H5N1, noto per la sua capacità di infettare gli esseri umani, è stato recentemente individuato in un lotto di latte crudo commercializzato in California. Le autorità sanitarie statali hanno comunicato che, sebbene non siano stati segnalati casi di malattia correlati, il ritrovamento è avvenuto pochi giorni dopo la diagnosi del primo caso pediatrico di influenza aviaria negli Stati Uniti.

Aviaria, rischio di prossima pandemia? cosa dicono gli esperti - L'influenza aviaria è considerata dagli esperti un potenziale rischio per una futura pandemia. Il virus H5N1, responsabile della malattia, sta continuando a diffondersi, specialmente tra gli animali negli Stati Uniti, dove casi di contagio sono stati registrati non solo in uccelli selvatici e pollame, ma anche in mammiferi come i bovini.

Aviaria - Bassetti: Virus si avvicina sempre più all'uomo - Aspettavamo solo il quando l'influenza aviaria si sarebbe trasmessa da uomo-uomo e mi pare che questo caso potrebbe esserlo. Primo caso di aviaria nell'uomo negli Usa senza contatto con gli animali Attualità - Primo caso di aviaria nell'uomo negli Usa senza contatto con gli animali.