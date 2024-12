L'Isola delle Sirene (11.0.7) ora disponibile in The War Within

Esplora insieme alle squadre di spedizione di Goblin, Terrigeni e Arathi per saperne di più sul "cristallo risonante" che si trova nel cuore dell'Isola delle Sirene.

I personaggi guadagneranno il Ferro Benedetto dalla Fiamma , che potrà essere utilizzato per acquistare nuove ricompense quali cavalcature, trasmogrificazioni, mascotte, equipaggiamento per rimettersi in pari con i personaggi secondari e molto altro.

Un nuovo e potente anello è disponibile al completamento della serie di missioni introduttive dell'Isola delle Sirene. Ulteriori missioni nel corso del tempo potenzieranno l'anello.

I Citrini Risonanti sono le gemme che possono essere incastonate in questo anello, aggiunte o rimosse a proprio piacimento, mischiate e abbinate per fornire nuovi potenti effetti.

L'esplosivo inizio di The War Within ci ha mostrato la distruzione dell'amata città del Kirin Tor, Dalaran. L'Isola delle Sirene esplora il destino degli abitanti della città sopravvissuti.

Le missioni del prologo introducono anche all'aggiornamento di Cavafonda (11.1), già annunciato.

Umani e Kul Tirani potranno selezionare le nuove orecchie da Arathi tra le opzioni del Barbiere in gioco.

La Stagione 1 di World of Warcraft: The War Within è disponibile - La Stagione 1 di The War Within è ora disponibile e porta con sé sfide tutte nuove. A partire da oggi, saranno presenti: Nuova incursione: Palazzo dei Nerub'arPrendi d'assalto il palazzo per eliminare la Regina Ansurek e le sue forze in questa nuova incursione da 8 giocatori.

World of Warcraft: The War Within disponibile - La battaglia per salvare l'Anima del Mondo di Azeroth dalle malvagie forze del Vuoto inizia ora, con la pubblicazione ufficiale in tutto il mondo di World of Warcraft: The War Within.I campioni e le campionesse di Azeroth potranno riunirsi nelle Brigate per avventurarsi nel cuore del mondo e progredire fino al nuovo livello massimo di 80.

World of Warcraft lancia The War Within alla Gamescom 2024 - World of Warcraft è in viaggio verso la Gamescom 2024 per festeggiare il lancio di The War Within con la sua community di appassionati.The War Within è la decima espansione per World of Warcraft e lancia la saga dell’anima del mondo, lo sforzo più ambizioso e creativo per WoW.