Gallywix - La Stagione 2 di The War Within disponibile

Il viaggio di World of Warcraft Classic continua a sud, verso il continente di Pandaria!

In arrivo nel corso dell'anno, Mists of Pandaria Classic, che riporta giocatori e giocatrici nell'acclamata espansione per far rivivere un'epoca memorabile della storia di WoW.

Per rendere l'attesa ancora più coinvolgente sui reami Progression, nel negozio Battle.net sono disponibili tre nuovi pacchetti e servizi opzionali.

Mentre i Campioni di Azeroth continuano a sfrecciare e sgommare per le strade di Cavafonda, è arrivato il momento di scontrarsi faccia a faccia col tiranno Principe del Commercio Gallywix e strappargli Cavafonda dalle mani. La Stagione 2 è disponibile ora!

Ecco cosa attende i giocatori e le giocatrici nella Stagione 2:

Liberazione di Cavafonda: un'incursione caotica con 8 boss che conduce i personaggi per le strade di Cavafonda, fino alla resa dei conti epica nel quartier generale di Gallywix.

Disponibili da oggi:

Normale

Eroica

Mitica

Ricerca delle Incursioni (RI) Ala 1

Disponibili dall'11 marzo:

Modalità Storia

RI Ala 2 (le Ali 3 e 4 saranno disponibili il 18 e 19 marzo, rispettivamente).

Operazione: Paratoia: una spedizione composta da 4 boss, una vera e propria corsa contro il tempo per evitare un collasso strutturale catastrofico nelle Profondità Risonanti. Questa sarà inclusa nella selezione di spedizioni Mitiche+ della Stagione 2, insieme a:

Le quattro spedizioni restanti dal lancio di The War Within

Idromelificio Cinereo

Faglia di Fiammoscura

Prioria della Fiamma Sacra

Corveria

Vena Madre (Battle for Azeroth)

Operazione: Meccagon - Officina (Battle for Azeroth)

Teatro del Dolore (Shadowlands)

• Nuove Scorribande: Sito di Scavo 9 e il Canale Laterale, oltre alle varianti aggiornate delle Scorribande esistenti, insieme a Brann Barbabronzea, ora con la nuova specializzazione da difensore.

• Nuova Stagione PvP con una nuova mappa Arena - Gabbia della Carneficina: dimostra il tuo coraggio in una zona di combattimento limitata e piena di trappole.

