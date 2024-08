World of Warcraft: The War Within disponibile

La battaglia per salvare l'Anima del Mondo di Azeroth dalle malvagie forze del Vuoto inizia ora, con la pubblicazione ufficiale in tutto il mondo di World of Warcraft: The War Within.

I campioni e le campionesse di Azeroth potranno riunirsi nelle Brigate per avventurarsi nel cuore del mondo e progredire fino al nuovo livello massimo di 80. Nella prima parte di questo nuovo arco narrativo multi-espansione, la Saga dell'Anima del Mondo, giocatori e giocatrici troveranno: