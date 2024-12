Giorgia Meloni: Musk è mio amico, ma io non prendo ordini da nessuno

La premier Giorgia Meloni, intervenendo in Senato in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre, ha ribadito la sua visione sull’Unione europea, sottolineando la necessità di un'Europa che si occupi di "meno cose e che le faccia meglio". Meloni ha dichiarato che l'Europa dovrebbe concentrarsi su ciò che gli stati nazionali non possono gestire autonomamente, criticando la tendenza a eccessive regolamentazioni che hanno, a suo dire, compromesso la missione originaria dell'UE.

Meloni ha sottolineato che la sua idea di Unione europea prevede un confronto sulle differenze di visione, accusando il Partito Democratico di giudicare "impresentabile" chiunque non condivida la loro prospettiva. La premier ha poi affrontato il tema del settore automotive, definendo "insensata" la corsa verso l'elettrico e criticando l'approccio "ideologico" dell’UE nella gestione dell'emergenza climatica. Ha aggiunto che il sistema italiano è tra i più sostenibili al mondo e che danneggiarlo significherebbe creare ulteriori problemi.

Durante il suo intervento, Meloni ha anche risposto alle osservazioni sull’amicizia con Elon Musk, affermando: "Io non prendo ordini da nessuno, mi confronto con tutti". Ha ricordato che l’Italia è stata la prima nazione europea a regolamentare i privati nello spazio e ha ribadito che, nonostante la stima per Musk, la sua amicizia non influisce sulle decisioni del governo. Rivolgendosi al Partito Democratico, ha ironizzato sul fatto che l'impresa più significativa di Musk sia stata quella di trasformare i suoi avversari in sovranisti.

Trump elogia Meloni: incontro pieno di energia a Parigi con il supporto di Stroppa e Musk - Donald Trump ha definito "grande" l'incontro avuto con Giorgia Meloni durante un ricevimento all'Eliseo, a Parigi, in occasione della riapertura di Notre Dame, dove erano presenti 60 leader internazionali. Il presidente americano eletto ha raccontato al New York Post di aver avuto un colloquio positivo con la presidente del Consiglio, descrivendola come "piena di energia".

Complotto neonazista: piano per uccidere Giorgia Meloni sventato dalla Procura di Bologna - Un gruppo neonazista, la Werwolf Division, aveva pianificato l'assassinio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, considerata dai membri come "asservita al potere ebraico". L'operazione, coordinata dalla Procura di Bologna, ha portato all'arresto di 12 persone coinvolte nel complotto.

Meloni: il governo non cadrà, focus su salari, occupazione e progetti innovativi - Il governo non cadrà. Qualche inciampo ogni tanto c'è, ma è fisiologico. Così ha dichiarato la premier Giorgia Meloni durante un'intervista a 'Quarta Repubblica' su Rete 4. Alla domanda sulle presunte divisioni con Matteo Salvini e Antonio Tajani, Meloni ha risposto ironicamente: "Litighiamo la mattina e beviamo un bicchiere di vino insieme la sera".