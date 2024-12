Padova, carabinieri fermano la slitta di Babbo Natale: salta la festa della scuola

A Montegrotto Terme, in provincia di Padova, i carabinieri hanno fermato una slitta motorizzata addobbata come quella di Babbo Natale, bloccando di fatto la tradizionale festa natalizia organizzata dalla scuola materna Maria Immacolata. L’episodio, avvenuto domenica sera, ha suscitato polemiche tra i cittadini, poiché la manifestazione si svolge da anni senza problemi.

Il tenente Diego Del Tufo, comandante dei carabinieri di Abano Terme, ha chiarito la situazione spiegando che il veicolo, pur decorato per l’occasione, non è risultato in regola per la circolazione. “Non volevamo rovinare la festa dei bambini”, ha sottolineato Del Tufo, precisando che il controllo è avvenuto prima dell’inizio della manifestazione e che i carabinieri hanno richiesto alla scuola di fornire la documentazione necessaria entro 30 giorni. “Non abbiamo ancora emesso contravvenzioni. Se il mezzo ha il motore di una Ferrari è un conto, se ha quello di un monopattino è un altro. Dipende dalla targa, dall’omologazione e dall’assicurazione”, ha aggiunto il comandante.

Secondo il tenente, l'intervento non è collegato al nuovo codice della strada recentemente in vigore. “Anche ad agosto avremmo agito allo stesso modo”, ha dichiarato. La situazione ha creato scalpore soprattutto perché la slitta motorizzata è sempre stata utilizzata in passato senza sollevare obiezioni, nemmeno da parte della polizia locale, che era stata regolarmente informata dalla scuola.

L'accaduto ha lasciato l'amaro in bocca agli organizzatori e ai cittadini di Montegrotto, dispiaciuti per l’annullamento della festa tanto attesa dai bambini e mai interrotta prima.

Padova, uomo con ascia aggredisce poliziotti: fermato con un colpo alla gamba - A Padova, un uomo di 32 anni, cittadino nigeriano in stato di agitazione, ha aggredito con un’ascia due poliziotti, costringendo un ispettore a sparargli alla gamba per fermarlo. L'episodio si è verificato alle prime luci dell’alba del 16 dicembre, in via Trieste.

Padova, ritrovate senza vita le due donne scomparse nel fiume Bacchiglione e a Limena - Due donne scomparse nel Padovano sono state trovate senza vita nel pomeriggio di oggi, 29 novembre 2024. Il corpo di Sonia Magarotto, 62 anni, residente a Padova, è stato recuperato intorno alle 13:30 dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel fiume Bacchiglione, presso le chiuse di Voltabarozzo.

Padova: studente di 21 anni muore precipitando dalla residenza universitaria - Questa mattina, 12 novembre 2024, intorno alle 8:00, un tragico evento ha scosso la comunità universitaria di Padova. Uno studente di 21 anni, originario dell'Umbria, è stato trovato senza vita ai piedi della residenza universitaria Nord Piovego, situata nella Cittadella dello Studente e gestita dall'Esu di Padova.