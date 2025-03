Padova, anziano trovato morto a Limena: arrestato il coinquilino ricercato

Nella notte tra il 6 e il 7 marzo 2025, i Carabinieri di Padova hanno arrestato Alessio Battaglia, 40 anni, sospettato dell'omicidio di Franco Bernardo Bergamin, 80 anni. Il cadavere dell'anziano, in avanzato stato di decomposizione, era stato rinvenuto mercoledì pomeriggio all'interno di due sacchi chiusi in un armadio nella sua abitazione di Limena. Battaglia, coinquilino della vittima, era ricercato in tutta Italia da mercoledì pomeriggio ed è stato rintracciato in un'abitazione di Monfalcone, in provincia di Gorizia, sua zona d'origine. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo avrebbe confessato l'omicidio.

Casi analoghi di violenza domestica

Recentemente, si sono verificati altri episodi di violenza domestica con esiti mortali. A Scandicci, vicino Firenze, un uomo di 56 anni è stato arrestato per la morte del padre 84enne, trovato senza vita nella sua abitazione. L'uomo era già stato condannato per l'omicidio preterintenzionale della madre avvenuto tre anni prima.

In un altro caso, a Noventa Padovana, un anziano di 79 anni, Aldo Boscaro, è stato trovato morto nella sua abitazione a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. La vittima è stata rinvenuta dalla coinquilina con cui viveva da tre anni.

