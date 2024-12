REVOLUTION 5 PRO : NUOVI COLORI

Rilasciato nel novembre 2023, il Revolution 5 Pro, un controller premium con licenza ufficiale per PlayStation, si è rivelato un grande successo per i giocatori di tutto il mondo. Con oltre 100.000 unità già vendute, il suo design unico e le sue caratteristiche, come la tecnologia Hall Effect, la personalizzazione e le modalità esclusive, offrono numerosi vantaggi ai giocatori.

Sono stati aggiunti 3 nuovi colori alla gamma, consentendo ai giocatori di scegliere il proprio set-up in base ai propri gusti: Camo Arctic, Camo Forest e Camo Urban.

Progettato per soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti, il controller Revolution 5 Pro è dotato di un'ampia gamma di funzioni innovative:

Tecnologia magnetica a effetto Hall: gli stick e i grilletti offrono una precisione e una durata nettamente superiori grazie alla tecnologia magnetica che impedisce movimenti involontari o imprecisioni di input nel tempo.

Trigger Blocker: personalizzazione dell'ampiezza dei trigger.

Doppia connettività: Il controller può collegarsi contemporaneamente alla console tramite radiofrequenza e a un auricolare audio Bluetooth.

Personalizzazione completa: Creazione di profili personalizzati tramite applicazione PC/Mac dedicata, fino a 4 profili a bordo per piattaforma, 3 set di pesi, 3 dimensioni di joystick, 3 set di teste di joystick, 1 microfono esterno e ben 60 opzioni di personalizzazione.

Vibrazioni: Il controller è dotato di due motori di vibrazione compatibili solo con i giochi per PC e PS4 (non compatibile con i giochi dedicati per PlayStation5).

Il Revolution 5 Pro, il Camo Arctic e Camo Urban sono disponibili nei negozi.

