Paulo Dybala verso il Galatasaray? Agente avvistato a Istanbul

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma già a gennaio. Dopo aver rifiutato in estate una proposta dall'Arabia Saudita e considerando le difficoltà dei giallorossi in questa stagione, l'attaccante argentino sta valutando nuove opportunità. Tra queste, il Galatasaray sembra essere in pole position.

Secondo quanto riportato da AS, l'agente di Dybala, Carlos Novel, è stato avvistato a Istanbul, dove ha incontrato i dirigenti del Galatasaray e assistito alla vittoria per 4-3 contro il Trabzonspor dal box presidenziale. Questo incontro alimenta le voci di un possibile trasferimento della "Joya" al club turco.

Inoltre, il quotidiano turco Fanatik riferisce che recentemente l'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, è stato visto in Italia a cena con George Gardi, intermediario noto per aver portato in Turchia giocatori come Icardi, Zaniolo e Osimhen. Questo suggerisce che il club stia seriamente considerando l'acquisto di Dybala.

La situazione contrattuale di Dybala con la Roma potrebbe facilitare l'operazione. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria di 12 milioni di euro ed è in scadenza a fine stagione. Il Galatasaray potrebbe quindi cercare di concludere l'affare a una cifra inferiore già nella finestra di mercato invernale. Inoltre, un trasferimento in Turchia eviterebbe alla Roma l'onere del rinnovo automatico del contratto, che scatterebbe al raggiungimento del 50% delle presenze totali nei tre anni previsti (attualmente mancano 8 presenze da almeno 45 minuti per l'attivazione della clausola).

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile cessione di Dybala. La situazione rimane in evoluzione, con i tifosi in attesa di ulteriori sviluppi.

Roma in crisi: Dybala assente contro il Bologna e in vacanza in Toscana - La Roma sta attraversando un periodo difficile, con risultati deludenti e una situazione tecnica instabile. In questo scenario, Paulo Dybala, uno dei giocatori chiave della squadra, è stato assente nella sconfitta contro il Bologna. L'allenatore Ivan Juric ha spiegato la sua assenza come dovuta a un "fastidietto" muscolare, ma le circostanze hanno sollevato dubbi tra i tifosi e l'entourage del calciatore.

Roma-Torino 1-0: Dybala riporta i giallorossi alla vittoria e salva Juric - La Roma ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Torino, imponendosi per 1-0 allo Stadio Olimpico grazie a un gol di Paulo Dybala. Questo successo permette ai giallorossi di risollevarsi dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina e di salire a 13 punti in classifica, avvicinandosi ai granata, fermi a 14 punti.

Serie A: probabili formazioni per l'ottava giornata - Juventus senza Koopmeiners, Dybala torna con la Roma - La Serie A ritorna in campo con l'ottava giornata dopo la pausa per le nazionali. Il calendario propone scontri interessanti, tra cui spiccano Napoli-Empoli e Roma-Inter. La Juventus ospita la Lazio all'Allianz Stadium, entrambe terze in classifica con 13 punti.