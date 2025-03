Paulo Dybala si sottoporrà a intervento chirurgico: stagione conclusa per l'attaccante della Roma

Paulo Dybala, attaccante della Roma, si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per una lesione al tendine semitendinoso sinistro. La decisione, presa di comune accordo tra il giocatore e la società, mira a garantire un recupero ottimale dall'infortunio. Il club ha espresso i migliori auguri di pronta guarigione al calciatore attraverso un comunicato ufficiale.

L'infortunio è avvenuto durante la partita contro il Cagliari, quando Dybala è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 11 minuti dal suo ingresso. Gli esami effettuati successivamente hanno evidenziato la lesione al tendine della coscia sinistra.

L'intervento chirurgico comporterà la conclusione anticipata della stagione per l'attaccante argentino. Dybala ha condiviso un messaggio sui social media, ringraziando i tifosi per l'affetto dimostrato e assicurando che continuerà a sostenere i suoi compagni durante la fase cruciale del campionato. Ha promesso di tornare in campo più forte di prima.

La Roma dovrà affrontare le prossime partite senza uno dei suoi giocatori chiave, rendendo ancora più impegnativa la corsa per un posto in Champions League.

