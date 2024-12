Pokémon GO City Safari in arrivo a Milano il 29 e 30 marzo 2025

Pokémon GO arriva in Italia con una speciale avventura da vivere live: dal 29 al 30 marzo 2025 si terrà a Milano l'evento Pokémon GO City Safari. Un'occasione davvero imperdibile per i fan italiani del gioco che potranno fare amicizia, ritrovarsi dopo tanto tempo e andare alla scoperta della città insieme per catturare tutti i Pokémon, che appariranno in esclusiva durante l'evento.

Per partecipare a Pokémon GO City Safari: Milano sono già in vendita i biglietti, acquistabili sul sito Pokemongolive.com e direttamente dall'app Pokémon GO. Il prezzo dei biglietti è di 10 euro per ogni giornata di gioco (tasse e spese applicabili escluse).

Il biglietto darà l'accesso a una ricerca speciale dove bisognerà aiutare il Professor Willow ed Eevee a conoscere meglio i Pokémon che appariranno durante l'evento. Eevee sembrerà pronto per una grande avventura: gli Allenatori incontreranno Eevee con un cappello da esploratore all'inizio della Ricerca speciale Safari in città!Gli Allenatori dovranno esplorare la città con il loro nuovo Eevee come compagno che potrà evolversi in una qualsiasi delle sue evoluzioni, quindi Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Sylveon con il cappello da esploratore!

Durante l'evento appariranno inoltre Pokémon speciali in tutta Milano: non ci sarà un modo giusto o sbagliato per godersi il City Safari! Questo format permetterà agli Allenatori di vivere le esperienze in città al proprio ritmo, catturando Pokémon e facendo amicizia con altri Allenatori lungo il percorso. Per la prima volta su Pokémon GO, sarà possibile incontrare in esclusiva Mudbray, il Pokémon Asino!

Mudbray apparirà al momento solo durante gli eventi Pokémon GO City Safari 2025, ma potrebbe apparire in tutto il mondo in un secondo momento.

IL GCC POKÉMON POCKET FESTEGGIA I 60 MILIONI DI DOWNLOAD - The Pokémon Company ha annunciato che il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket dall'uscita globale del 30 ottobre 2024 a oggi ha superato i 60 milioni di download su dispositivi iOS e Android. Questo traguardo arriva subito dopo la sua nomination per la categoria "Best Mobile Game" dei Game Awards, cerimonia che premia, a livello globale, l'impegno creativo e tecnico nell'ambito dell'industria videoludica.

POKÉMON E AARDMAN COLLABORAZIONE IN ARRIVO NEL 2027 - Oggi, The Pokémon Company International e lo studio di animazione indipendente Aardman, vincitore di numerosi premi, hanno annunciato un entusiasmante progetto in arrivo per il pubblico nel 2027. La collaborazione vedrà lo stile di narrazione unico di Aardman incontrare l’universo Pokémon in avventure tutte nuove.

IL FINALE DELLA STAGIONE 1 DI ‘ORIZZONTI POKÉMON’ È DISPONIBILE SU BOING - The Pokémon Company International ha annunciato che gli ultimi episodi della prima stagione della serie Orizzonti Pokémon saranno disponibili da oggi in Italia su Boing.Gli appassionati potranno seguire le vicende dei due protagonisti, Liko e Roy, che insieme ai rispettivi compagni Pokémon Sprigatito e Fuecoco, e con l’aiuto di Friede, Capitan Pikachu e gli altri Locomonauti, lottano contro gli Esploratori e affrontano il Rayquaza nero.