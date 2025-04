ANNUNCIATA LA NUOVA ESPANSIONE PER L'APP GCC POKÉMON POCKET: GUARDIANI ASTRALI

The Pokémon Company ha annunciato oggi che il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket vedrà presto l'arrivo della nuova espansione Guardiani Astrali, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 30 aprile. Inoltre, sono in arrivo un evento bonus e delle missioni speciali.Nuova espansione: Guardiani AstraliIn Guardiani Astrali saranno inclusi molti degli amatissimi Pokémon visti in Pokémon Sole e Pokémon Luna e sulle due nuove buste di espansione saranno raffigurati i Pokémon leggendari Solgaleo e Lunala. Aprendo buste di espansione o tramite la pesca misteriosa, i giocatori di tutto il mondo potranno collezionare le nuove carte dell'espansione Guardiani Astrali, che includeranno i primi compagni d'avventura della regione di Alola: Rowlet, Litten e Popplio.Inoltre, a partire dal 1 maggio, saranno disponibili nuovi accessori in cui sfoggiare le proprie carte preferite, tra cui una copertina e uno sfondo raffiguranti Rowlet.Un nuovo trailer con più informazioni sull'espansione Guardiani Astrali è disponibile sul canale YouTube Pokémon ufficiale.Evento bonus e missioni speciali in arrivoDalle 06:00 (UTC) di mercoledì 30 aprile alle 05:59 (UTC) di martedì 13 maggio, sarà possibile affrontare delle speciali lotte con CPU per ottenere nuove carte promozionali, tra cui quella di Rayquaza-ex. Inoltre, partecipare a delle missioni speciali darà la possibilità di ricevere una carta promozionale di Rayquaza-ex diversa, oltre a nuovi accessori e altre ricompense. Le missioni speciali saranno disponibili dalle 06:00 (UTC) di mercoledì 30 aprile alle 05:59 (UTC) di giovedì 29 maggio.