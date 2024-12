Migranti: von der Leyen propone hub di rimpatrio in Paesi extra UE

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che sono in corso discussioni con gli Stati membri riguardo allo sviluppo di centri di rimpatrio situati in Paesi terzi. Questa iniziativa mira a contrastare l'immigrazione clandestina, rispettando i diritti fondamentali e il principio di non respingimento. Von der Leyen ha sottolineato l'importanza della cooperazione con organizzazioni internazionali come l'UNHCR e l'OIM, oltre che con i Paesi terzi, per garantire il successo di queste misure.

Inoltre, la Commissione sta accelerando la revisione del concetto di "Paese terzo sicuro", consultando Stati membri, Parlamento Europeo e organizzazioni come l'UNHCR e l'OIM, per valutare eventuali modifiche al regolamento sulle procedure d'asilo. L'obiettivo è anticipare l'applicazione di questi concetti, con l'Agenzia UE per l'Asilo incaricata di analizzare specifici Paesi terzi che potrebbero essere designati come Paesi di origine sicuri o Paesi terzi sicuri, al fine di stilare elenchi a livello europeo.

Von der Leyen ha evidenziato che, rispetto allo stesso periodo del 2023, gli arrivi di migranti irregolari dalla Tunisia all'Italia sono diminuiti dell'80%. Questo risultato è attribuito all'impegno costante e alla cooperazione strategica con Paesi chiave di origine e transito. In particolare, il partenariato con la Tunisia, avviato nel luglio 2023, ha visto oltre 100 milioni di euro già destinati ad attività legate alla migrazione, tra cui protezione, rimpatri, gestione delle frontiere e lotta al traffico di esseri umani.

Tragedia nel Mediterraneo: naufragio al largo di Lampedusa, 40 migranti morti. Una bambina di 11 anni unica sopravvissuta - Nelle ultime ore, oltre 300 migranti sono sbarcati a Lampedusa, approfittando di una tregua nelle avverse condizioni meteorologiche. Tra loro, una bambina di 11 anni originaria della Sierra Leone, unica sopravvissuta di un naufragio che ha causato la morte di circa 40 persone.

Migranti: il Decreto Flussi diventa legge con l'ok definitivo del Senato - L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto flussi con 99 voti favorevoli, 65 contrari e un astenuto. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è ora legge e prevede disposizioni urgenti su ingresso di lavoratori stranieri, tutela delle vittime di caporalato, gestione dei flussi migratori e protezione internazionale.

Trump annuncia accordo con il Messico sui migranti, Sheinbaum smentisce chiusura dei confini - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo, per fermare il transito dei migranti attraverso il Messico verso gli Stati Uniti, dichiarando che ciò chiuderebbe efficacemente il confine meridionale.