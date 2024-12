Manovra 2025: stallo sull'approvazione, opposizioni critiche verso il governo

Il percorso di approvazione della Manovra 2025 incontra ostacoli significativi a causa della mancanza di un accordo tra maggioranza e opposizioni sui tempi di esame. La riunione dei capigruppo alla Camera si è conclusa senza unanimità, impedendo la definizione di un cronoprogramma condiviso. Nonostante ciò, la legge di bilancio è attesa in aula per mercoledì 18 dicembre alle 14:00, con le votazioni previste non prima delle 17:00, momento in cui potrebbe essere posta la questione di fiducia.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha spiegato l'assenza di un accordo, sottolineando che la proposta del presidente Fontana di concludere i lavori entro venerdì, con la fiducia mercoledì, non ha ottenuto l'unanimità necessaria.

Le opposizioni hanno espresso forte dissenso. Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico, ha criticato la gestione parlamentare, definendola irrispettosa e accusando il governo di introdurre temi estranei alla manovra, distogliendo l'attenzione da questioni cruciali come sanità e lavoro. Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra ha evidenziato l'assenza di accordo anche sul mandato al relatore e sugli orari di chiusura, lamentando la mancanza di tempo per una discussione approfondita della legge finanziaria.

Manovra 2025: introdotto il nuovo Bonus Elettrodomestici - Nella Legge di Bilancio 2025 è stato introdotto il Bonus Elettrodomestici, un incentivo destinato a promuovere l'acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, con l'obiettivo di sostituire apparecchi meno efficienti attualmente in uso.

Manovra 2025: approdo in aula il 18 dicembre e approvazione il 20, tra polemiche e modifiche - La Manovra 2025 torna in primo piano dopo una frenata procedurale. L'approdo in Aula è fissato per mercoledì 18 dicembre, con l'approvazione prevista per venerdì 20 dicembre. Il maxi emendamento elaborato dal governo è stato suddiviso in sei parti secondo le materie trattate e depositato in commissione Bilancio della Camera con firma dei relatori anziché del governo, in conformità alle regole parlamentari.

Manovra 2025: emendamento per equiparare stipendi dei ministri non parlamentari ai deputati - Un emendamento alla Manovra 2025 propone di equiparare gli stipendi dei ministri non parlamentari a quelli dei membri del Parlamento. Secondo il testo presentato in Commissione Bilancio, ai membri del governo non eletti in Parlamento verrebbe riconosciuto lo stesso trattamento economico complessivo di deputati e senatori.