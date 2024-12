Star di Hollywood tifano Como: Michael Fassbender, Keira Knightley e Adrien Brody allo stadio Sinigaglia

Il 15 dicembre 2024, lo stadio Sinigaglia di Como ha visto la presenza di celebri attori internazionali durante la partita di Serie A tra Como e Roma. Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody sono stati avvistati sugli spalti mentre tifavano per la squadra di casa.

Keira Knightley, accompagnata dal marito James Righton, tastierista dei Klaxons, ha mostrato particolare entusiasmo durante il match, esultando vivacemente per i gol del Como. La sua presenza ha suscitato l'entusiasmo dei fan italiani, ricordando il suo ruolo nel film "Sognando Beckham" del 2002, dove interpretava una giovane calciatrice.

Michael Fassbender è stato visto conversare con la Knightley, entrambi con una birra in mano, godendosi l'atmosfera dello stadio. Adrien Brody, premio Oscar per "Il pianista", era seduto poco distante, seguendo con attenzione la partita e scattando foto con il suo smartphone.

La presenza di star hollywoodiane al Sinigaglia non è una novità. Da quando i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono hanno acquisito il club nel 2019, lo stadio è diventato una meta ambita per celebrità internazionali. In passato, attori come Hugh Grant, Andrew Garfield e Kate Beckinsale sono stati avvistati tra il pubblico, contribuendo a incrementare la visibilità e l'appeal del club lariano.

La strategia dei proprietari mira a combinare sport e glamour, trasformando le partite del Como in eventi che attraggono l'attenzione mediatica internazionale. L'obiettivo è rafforzare l'identità del club, unendo il fascino del Lago di Como, la passione per il calcio e la presenza di celebrità di fama mondiale.

Durante la partita, il Como ha ottenuto una vittoria significativa contro la Roma, con gol nei minuti di recupero da parte di Alessandro Gabrielloni e Nico Paz. Questo successo ha permesso alla squadra di superare la zona retrocessione, evidenziando la determinazione e la resilienza del team sotto la guida di Cesc Fàbregas.

