Como: arrestati sette operatori per maltrattamenti in una RSA

Questa mattina, i Carabinieri di Como hanno arrestato sette operatori di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Dizzasco, accusati di maltrattamenti sistematici sugli anziani ospiti della struttura. Le misure cautelari includono due custodie in carcere e cinque arresti domiciliari.

L'indagine è iniziata nell'agosto scorso, a seguito di una denuncia presentata alla stazione dei Carabinieri di Centro Valle Intelvi, che segnalava episodi di violenza all'interno della RSA. Le investigazioni hanno rivelato percosse, ingiurie, denigrazioni e umiliazioni fisiche e psicologiche nei confronti degli anziani, spesso non autosufficienti. Tali abusi erano diventati una pratica abituale tra il personale coinvolto.

Durante le operazioni, è emerso che una delle operatrici esercitava abusivamente la professione infermieristica, priva di qualsiasi titolo abilitante. I Carabinieri del NAS di Milano sono intervenuti per verificare la regolarità delle qualifiche del personale sanitario e le condizioni igieniche della struttura.

Le accuse nei confronti dei sette arrestati riguardano maltrattamenti in concorso, con l'aggravante della continuazione, ai danni di diversi pazienti. Le vittime hanno subito sofferenze morali e psicologiche a causa delle continue violenze e umiliazioni.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per accertare ulteriori responsabilità e garantire la tutela degli ospiti della RSA.

Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Dopo tre pareggi consecutivi in campionato, il Napoli di Antonio Conte cerca il ritorno alla vittoria in Serie A. Oggi, domenica 23 febbraio 2025, gli azzurri affrontano il Como allo stadio Giuseppe Sinigaglia alle 12:30. Il Napoli guida la classifica con 56 punti, due in più dell'Inter.

Como-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - La Juventus affronta il Como nella 24ª giornata di Serie A oggi, venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Sinigaglia. I bianconeri, guidati da Thiago Motta, cercano tre punti fondamentali per rimanere in corsa per la Champions League, mentre la squadra lombarda, allenata da Cesc Fàbregas, punta a una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Como-Milan: formazioni, orario e dove seguire la partita in diretta - Il Milan affronta oggi, martedì 14 gennaio 2025, il Como nel recupero della 19ª giornata di Serie A. La partita si disputerà alle 18:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. I rossoneri, guidati da Sergio Conceição, cercano una vittoria per migliorare la loro posizione in classifica, attualmente all'ottavo posto con 28 punti.