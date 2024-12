Natale 2024: gli italiani spenderanno 490 euro a testa, con un aumento del 50% per i viaggi rispetto al 2023

Altroconsumo ha condotto un'indagine tra il 21 e il 28 ottobre 2024 su un campione di 1.186 italiani di età compresa tra i 18 e i 74 anni, rivelando che, nonostante circa un terzo degli intervistati intenda ridurre le spese rispetto all'anno precedente, la spesa media prevista per le festività natalizie è di 490 euro, superiore ai 446 euro pianificati per il Natale 2023.

In particolare, chi prevede di viaggiare durante le festività ha messo in conto una spesa media di 413 euro, segnando un incremento significativo rispetto ai 282 euro previsti l'anno scorso, pari a un aumento del 50%.

Per quanto riguarda i regali, gli italiani prevedono di spendere in media 166 euro per doni destinati agli adulti e 82 euro per giocattoli per bambini.

Le tradizionali cene e pranzi festivi con familiari e amici rappresentano una voce importante nel budget, con una spesa media di 119 euro. Inoltre, le feste di Natale e Capodanno nei locali comporteranno una spesa media di 97 euro, mentre per cene e pranzi con colleghi di lavoro si prevede una spesa di 61 euro.

Il 18% degli intervistati ha dichiarato l'intenzione di attendere i saldi di gennaio per acquistare parte dei regali di Natale, al fine di risparmiare ulteriormente. Tuttavia, quasi il 40% degli italiani ritiene che l'acquisto dei regali per parenti e amici sia fonte di stress e prevede di spendere più del previsto.

L'e-commerce continua a crescere, con il 55% degli italiani che prevede di effettuare acquisti prevalentemente online, in aumento rispetto al 46% del 2023.

Nonostante ciò, l'interesse per i negozi fisici rimane, soprattutto tra i consumatori over 55, anche se la percentuale di chi preferisce l'esperienza di acquisto tradizionale è diminuita dal 21% del 2023 al 14% di quest'anno.

Influenza: rischio elevato già dai 60 anni, picco atteso dopo Natale - La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) propone di anticipare l'uso dei vaccini antinfluenzali potenziati a partire dai 60 anni, anziché dai 65, per una maggiore protezione. Questa raccomandazione segue l'esempio di paesi come Austria, Germania e Gran Bretagna.

Previsioni meteo: tregua dal maltempo, in arrivo una burrasca invernale prima di Natale - Dopo giorni di pioggia e instabilità, l'alta pressione torna sull'Italia portando una breve tregua. Da oggi, 16 dicembre, il sole sarà protagonista in gran parte del Paese, da Milano a Roma, Napoli e Palermo. Questa pausa dal maltempo durerà fino a mercoledì 18 dicembre, grazie all'anticiclone che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su molte regioni, con temperature in aumento per l'aria calda di origine africana.

Idea regalo: Sconti di Natale su prodotti Anker, Soundcore ed Eufy - Approfitta delle offerte natalizie su una selezione di prodotti Anker, soundcore ed eufy disponibili fino al 22 dicembre su Amazon. Questi dispositivi, perfetti per regali o per uso personale, sono in promozione con sconti significativi. Ecco alcune delle migliori offerte disponibili.