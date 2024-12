Manovra 2025: introdotto il nuovo Bonus Elettrodomestici

Nella Legge di Bilancio 2025 è stato introdotto il Bonus Elettrodomestici, un incentivo destinato a promuovere l'acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, con l'obiettivo di sostituire apparecchi meno efficienti attualmente in uso.

Il fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è stato istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il ministro Adolfo Urso ha dichiarato: "La misura mira a tutelare la produzione nazionale sostenendo le famiglie nei consumi e incentivando l’acquisto di prodotti più efficienti ed ecosostenibili. Così coniughiamo sviluppo industriale e transizione green".

Il contributo, valido per l'anno 2025, coprirà fino al 30% del costo di acquisto, con un massimo di 100 euro per elettrodomestico. Per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, il limite sarà elevato a 200 euro. Ogni nucleo familiare potrà beneficiare del bonus per un solo elettrodomestico.

Un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definirà entro sessanta giorni i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

Questa iniziativa si affianca al già esistente Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che prevede una detrazione IRPEF del 50% su un massimo di spesa di 5.000 euro per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Il nuovo Bonus Elettrodomestici rappresenta un ulteriore passo verso la promozione dell'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, offrendo alle famiglie italiane un supporto concreto nella sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli più performanti e meno impattanti sull'ambiente.

Manovra 2025: approdo in aula il 18 dicembre e approvazione il 20, tra polemiche e modifiche - La Manovra 2025 torna in primo piano dopo una frenata procedurale. L'approdo in Aula è fissato per mercoledì 18 dicembre, con l'approvazione prevista per venerdì 20 dicembre. Il maxi emendamento elaborato dal governo è stato suddiviso in sei parti secondo le materie trattate e depositato in commissione Bilancio della Camera con firma dei relatori anziché del governo, in conformità alle regole parlamentari.

Manovra 2025: emendamento per equiparare stipendi dei ministri non parlamentari ai deputati - Un emendamento alla Manovra 2025 propone di equiparare gli stipendi dei ministri non parlamentari a quelli dei membri del Parlamento. Secondo il testo presentato in Commissione Bilancio, ai membri del governo non eletti in Parlamento verrebbe riconosciuto lo stesso trattamento economico complessivo di deputati e senatori.

Manovra 2025: la maggioranza concorda su modifiche per imprese, famiglie e sanità - Oggi, a Palazzo Chigi, si è tenuto un vertice di maggioranza sulla manovra finanziaria, presieduto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la partecipazione dei Vice Presidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e del Viceministro Maurizio Leo.