Bergamo, donna trovata morta sul greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel pomeriggio sul greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento non viene esclusa nessuna pista, comprese quelle del malore, dell’incidente o di un gesto volontario. Gli investigatori stanno effettuando rilievi e raccogliendo elementi utili per l’identificazione della vittima e per comprendere le circostanze della sua morte.

Bergamo, tragedia sul lavoro a Valbrembo: operaio muore colpito da bullone alla testa - Un operaio di 45 anni è deceduto oggi in un'azienda agricola di Valbrembo, provincia di Bergamo, dopo essere stato colpito alla testa da un bullone. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17:00. I soccorritori dell'Areu 118 sono intervenuti tempestivamente, ma non hanno potuto salvare l'uomo.

Omicidio a Bergamo: 36enne Gambiano Accoltellato al Carrefour - A Bergamo, un addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour, Mamadi Tunkara, cittadino gambiano di 36 anni, è stato tragicamente ucciso a coltellate. L'aggressore, descritto come un uomo di origine centroafricana, è attualmente in fuga. Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

Bergamo al primo posto per qualità della vita in Italia: superate Trento e Bolzano - Bergamo conquista il primo posto nella classifica della Qualità della Vita stilata dal Sole 24 Ore, giunta alla 35esima edizione. L'indagine, che analizza il benessere in Italia attraverso 90 indicatori suddivisi in sei categorie, ha premiato per la prima volta la provincia bergamasca, scalzando Trento e Bolzano, rispettivamente al secondo e terzo posto.