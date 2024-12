Tragedia durante una battuta di caccia a Cagliari: due giovani perdono la vita

Nelle campagne di Quartu Sant'Elena, nella Città Metropolitana di Cagliari, due amici, il 28enne Giacomo Desogus, e il 27enne Matthias Steri, sono stati trovati morti durante una battuta di caccia.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Desogus avrebbe accidentalmente colpito l'amico Steri alla nuca con una fucilata. Sconvolto dall'accaduto, Desogus si sarebbe poi tolto la vita utilizzando la stessa arma.

I due giovani si erano allontanati a piedi dalle loro abitazioni per una battuta di caccia nella zona boschiva di Mela Murgia. Non avendo più risposto alle chiamate telefoniche, in serata è stato lanciato l'allarme. La Prefettura di Cagliari ha attivato il piano provinciale per le ricerche. Grazie ai cellulari ancora accesi, i carabinieri di Burcei sono riusciti a localizzare la loro posizione. Nella notte, nella zona di Santu Lianu, hanno rinvenuto i corpi senza vita dei due amici.

È emerso che uno dei due giovani non possedeva il porto d'armi. Le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli di questa doppia tragedia.

Cagliari, coppia di anziani trovata morta in casa: disposta l’autopsia - Una coppia di anziani, rispettivamente di 79 e 82 anni, è stata trovata priva di vita nella propria abitazione in via Ghibli, nel Quartiere del Sole a Cagliari. La tragica scoperta è avvenuta quando il figlio quarantacinquenne si è recato presso la casa dei genitori, allarmato dall'assenza di notizie, e ha immediatamente allertato le autorità.

Genoa-Cagliari 2-2: esordio amaro per Vieira, Piccoli pareggia nel finale - L'esordio di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa si conclude con un pareggio per 2-2 contro il Cagliari, nella 13ª giornata di Serie A. La partita, disputata allo stadio Luigi Ferraris, ha visto entrambe le squadre ottenere un punto, mantenendole appaiate a quota 11 in classifica.

Cagliari, 17enne investita sulle strisce pedonali: è gravissima - Questa mattina, 23 novembre 2024, intorno alle 8:30, una studentessa di 17 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali in via Cristoforo Colombo, nei pressi di Piazza dei Centomila a Cagliari. La giovane stava recandosi al liceo scientifico Alberti quando un'auto, diretta verso Sant'Elia, non si è fermata per consentirle il passaggio, travolgendola.