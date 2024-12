Speleologa ferita nella grotta Bueno Fonteno: soccorsi in corso a Bergamo

Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2024, una speleologa è rimasta ferita all'interno della grotta Bueno Fonteno, situata nella provincia di Bergamo. L'allarme è stato lanciato intorno alle 22:30 dai compagni di spedizione, che hanno richiesto immediatamente l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

La grotta Bueno Fonteno è nota per la sua complessità e per i numerosi passaggi stretti e verticali, rendendo le operazioni di soccorso particolarmente impegnative. Già nel luglio 2023, un incidente simile aveva richiesto l'intervento del CNSAS nella stessa grotta, sottolineando la pericolosità di queste esplorazioni.

Le squadre di soccorso, provenienti da diverse regioni italiane tra cui Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto, hanno lavorato incessantemente per raggiungere e stabilizzare la speleologa ferita. Le operazioni sono state rese ancora più difficili dalle condizioni ambientali all'interno della grotta, caratterizzata da passaggi angusti e tratti verticali.

La speleologa si trovava a circa quattro ore di distanza dall'ingresso della grotta, in una zona di difficile accesso. Le squadre del CNSAS hanno dovuto affrontare numerose difficoltà per raggiungerla e garantire un'evacuazione sicura. L'intervento ha richiesto l'utilizzo di tecniche avanzate di soccorso speleologico e una stretta collaborazione tra le diverse delegazioni regionali coinvolte.

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni della speleologa e sull'esito finale delle operazioni di soccorso. Il CNSAS continua a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali.

