Manovra 2025: approdo in aula il 18 dicembre e approvazione il 20, tra polemiche e modifiche

La Manovra 2025 torna in primo piano dopo una frenata procedurale. L'approdo in Aula è fissato per mercoledì 18 dicembre, con l'approvazione prevista per venerdì 20 dicembre. Il maxi emendamento elaborato dal governo è stato suddiviso in sei parti secondo le materie trattate e depositato in commissione Bilancio della Camera con firma dei relatori anziché del governo, in conformità alle regole parlamentari.

Il documento unico, presentato nel tardo pomeriggio di ieri, non poteva essere accettato in commissione come maxi emendamento. Dopo le contestazioni delle opposizioni, la presidenza della Camera ha optato per lo spacchettamento, redistribuendo le coperture finanziarie nei tre testi elaborati. Depositato anche un pacchetto di emendamenti riformulati dall'esecutivo, con alcune proposte già presenti nel maxi emendamento. Un ulteriore pacchetto di modifiche senza oneri è atteso per domani, mentre la scadenza per i sub-emendamenti è fissata a stasera alle 20:30.

La commissione Bilancio si riunirà domani mattina alle 10:30 per proseguire i lavori e puntare al mandato ai relatori entro martedì. Tra i punti controversi figura un emendamento per aumentare gli stipendi dei ministri non parlamentari, equiparandoli a quelli dei ministri parlamentari. Questa modifica comporterebbe una spesa di 1,3 milioni di euro all’anno per otto ministri e circa dieci viceministri e sottosegretari.

La proposta ha suscitato forti critiche. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha attaccato il governo accusandolo di "bloccare il salario minimo" mentre approva aumenti per i ministri. Il Movimento 5 Stelle ha definito la misura "vergognosa".

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha difeso il principio dell'equiparazione degli stipendi, suggerendo però di posticipare l’applicazione alla prossima legislatura per evitare polemiche. Crosetto ha ribadito che la proposta si basa su principi di equità già difesi in passato, proponendo che riguardi solo i futuri governi.

Manovra 2025: emendamento per equiparare stipendi dei ministri non parlamentari ai deputati - Un emendamento alla Manovra 2025 propone di equiparare gli stipendi dei ministri non parlamentari a quelli dei membri del Parlamento. Secondo il testo presentato in Commissione Bilancio, ai membri del governo non eletti in Parlamento verrebbe riconosciuto lo stesso trattamento economico complessivo di deputati e senatori.

Manovra 2025: la maggioranza concorda su modifiche per imprese, famiglie e sanità - Oggi, a Palazzo Chigi, si è tenuto un vertice di maggioranza sulla manovra finanziaria, presieduto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la partecipazione dei Vice Presidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e del Viceministro Maurizio Leo.

Sciopero generale in Italia: lavoratori in piazza contro manovra e precarietà - Oggi l'Italia è stata teatro di un imponente sciopero generale indetto da CGIL e UIL, coinvolgendo lavoratori di numerosi settori pubblici e privati, tra cui trasporti, sanità e istruzione. La mobilitazione è stata organizzata per protestare contro la legge di bilancio proposta dal governo, ritenuta inadeguata a risolvere le problematiche del Paese e a tutelare il potere d'acquisto di salari e pensioni.