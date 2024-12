Natale: i migliori regali per bambini, 5 sì e 5 no per renderli felici

Il Natale è la festa più attesa dai bambini, ma scegliere il regalo perfetto non è sempre facile. Il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario presso l’università Ludes-United Campus of Malta, ha condiviso una guida per orientare i genitori con 5 consigli sui regali da scegliere e 5 da evitare.

5 regali da scegliere:

Regali personalizzati: devono rispecchiare i gusti e le inclinazioni del bambino. Ogni piccolo ha interessi unici, quindi è importante osservare e scegliere in base alle sue attitudini. Regali stagionali: meglio optare per giochi utilizzabili subito, evitando oggetti che richiedano di attendere l’estate, come palloni da spiaggia o giochi d’acqua. Regali sorprendenti: lo stupore è fondamentale. Un dono inaspettato ma desiderato contribuisce a mantenere viva la magia del Natale. Regali multipli: tanti piccoli regali sono preferibili a un unico oggetto costoso, offrendo più varietà e stimolando l’interesse. Regali condivisibili: meglio giochi che favoriscano l’interazione, utili per contrastare il rischio di isolamento.

5 regali da evitare:

Giochi violenti: tutto ciò che richiama comportamenti aggressivi va evitato. Giochi bellici: esclusi giochi o accessori legati alla guerra o attività militari. Abbigliamento: i vestiti sono più graditi ai genitori che ai bambini, salvo per gli adolescenti. Materiale scolastico: libri o oggetti per la scuola sono fuori luogo durante le vacanze natalizie, che devono trasmettere gioia e spensieratezza. Giochi elettronici: troppo comuni e privi di quella capacità di stupire tipica dei regali natalizi.

I regali più adatti per ogni età:

Sotto i 2 anni : giochi con suoni, luci e colori attivabili al tocco.

: giochi con suoni, luci e colori attivabili al tocco. Dai 2 ai 5 anni : giochi ripetitivi che stimolino la memoria e le sequenze logiche.

: giochi ripetitivi che stimolino la memoria e le sequenze logiche. Dai 6 ai 10 anni : giochi da tavolo, ideali per sviluppare capacità di ragionamento concreto.

: giochi da tavolo, ideali per sviluppare capacità di ragionamento concreto. Sopra i 10 anni: vestiti e accessori alla moda, importanti per favorire l’integrazione sociale tra i coetanei.

Seguendo queste indicazioni, è possibile rendere il Natale speciale e scegliere regali che portino gioia ai più piccoli.

