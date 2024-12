Juventus-Venezia: probabili formazioni, orario e dove seguirla in diretta

La Juventus torna in campo in Serie A dopo la vittoria in Champions League contro il Manchester City, affrontando oggi, sabato 14 dicembre 2024, il Venezia all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, guidati da Thiago Motta, occupano il sesto posto in classifica con 27 punti e vantano una serie positiva di dieci vittorie casalinghe consecutive contro i lagunari in Serie A. Il Venezia, allenato da Eusebio Di Francesco, è reduce da un pareggio contro il Como e si trova all'ultimo posto con 9 punti.

Il calcio d'inizio è previsto per le 20:45.

Probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, con collegamento a partire dalle 20:30.

