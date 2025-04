Genova, ultraleggero precipita a Isola del Cantone: due morti tra i rottami, ipotesi volo a bassa quota

Un aereo ultraleggero è precipitato oggi, mercoledì 2 aprile, intorno alle 14:30, nella frazione Montessoro di Isola del Cantone, in provincia di Genova. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il 118, la Croce Rossa, i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e i carabinieri. I soccorritori hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone tra i resti dell'aereo; si ipotizza che siano stati sbalzati fuori dall'abitacolo al momento dell'impatto.

Testimoni locali hanno riferito di aver visto il velivolo volare a bassa quota, sfiorando le cime degli alberi, seguito da un forte boato. All'arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato parti del relitto, segni di un incendio, uno zaino e una calzatura.

Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell'incidente.

