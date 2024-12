PAC-MAN IN SHADOW LABYRINTH

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato SHADOW LABYRINTH , un nuovo gioco di ispirazione visionaria ambientato in un universo fantascientifico che attinge dal leggendario franchise arcade dell'azienda. Sviluppato da Bandai Namco Studios, il tema principale del gioco presenta una nuova versione emozionante e viscerale dell'icona più amata dell'azienda, PAC-MAN.

L’annuncio di SHADOW LABYRINTH svela il mistero di questa nuova visione per il franchise di PAC-MAN, come visto nella serie antologica animata di Prime Video, Secret Level, ambientato in un Action-platform 2D in cui i giocatori devono consumare per sopravvivere in un mondo alieno ostile.

Per il trailer di annuncio italiano di SHADOW LABYRINTH

https://youtu.be/YQkTyGcz8o8

SHADOW LABYRINTH è un’ampia deviazione da qualsiasi precedente gioco PAC-MAN, in cui i giocatori assumono il ruolo di un altro personaggio come protagonista, chiamato Swordsman No. 8. Nel gioco, in seguito agli eventi introdotti nel corto animato Secret Level, i giocatori si risvegliano su un pianeta alieno ancora devastato dalla guerra e dai mostri.

Incontrano rapidamente PUCK, una figura misteriosa ma riconoscibile che insegna loro che l’obiettivo in questo infido mondo è quello di sfuggirgli, e per raggiungere questo obiettivo devono consumare tutto ciò che aspetta nell'oscurità per sopravvivere - e alla fine diventare il predatore apicale del pianeta. Traendo ancora più ispirazione dal materiale originale di questo gioco unico, i giocatori attraversano un mondo pieno di labirinti in cui nemici ed enigmi nuovi e familiari li metteranno alla prova ad ogni passo. Il successo deriva dalla padronanza di un combattimento fluido e dell'esplorazione, per scoprire abilità sempre più potenti, e dalla sconfitta di boss impegnativi per scoprire il vero scopo.

Man mano che i giocatori avanzano in SHADOW LABYRINTH e si immergono più a fondo nel labirinto di questo mondo misterioso, scopriranno i suoi segreti e perché PUCK li ha scelti per questo compito. Il gioco trae un'ispirazione ancora più ampia per la storia e l'ambientazione dal vasto catalogo di giochi arcade di Bandai Namco. Mentre c'è molto di più da rivelare su questa nuova emozionante avventura, i fan più astuti troveranno i primi indizi di connessioni con altri giochi iconici nel trailer di annuncio.

SHADOW LABYRINTH arriverà nel 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC via Steam. Per maggiori informazioni www.shadowlabyrinthgame.com.