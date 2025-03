PAC-MAN IN SHADOW LABYRINTH SARÀ DISPONIBILE DA LUGLIO

Scopri un mondo di segreti con una versione più oscura dell'iconico PAC-MAN e di altre leggendarie IP arcade in SHADOW LABYRINTH, l'adrenalinico platform 2D di Bandai Namco Entertainment Europe. Sviluppato da Bandai Namco Studios, il gioco è un'epica avventura su un pianeta ostile, in cui i giocatori saranno messi alla prova da pericoli nuovi e familiari, e dove dovranno esplorare, cacciare e consumare le creature oscure che li circondano nella propria missione per diventare i predatori supremi del pianeta.

SHADOW LABYRINTH sarà disponibile dal 18 luglio 2025 ed è ora pre-ordinabile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam nelle edizioni Digital Standard e Digital Deluxe. Presto saranno disponibili anche i pre-ordini per la versione digitale per Nintendo Switch.

Scopri alcune sequenze di gioco inedite nel nuovo trailer di SHADOW LABYRINTH

https://youtu.be/d_kxH2Ivkkw

Oggi è stato svelato anche un nuovo trailer con alcune sequenze di gioco inedite, tra cui un primo assaggio di una potente modalità che i giocatori potranno sbloccare progredendo nel gioco, dove assumeranno le sembianze di un massiccio mech robotico chiamato GAIA. Il GAIA è in grado di infliggere danni devastanti ai nemici, offrendo un supporto unico durante le battaglie con alcuni dei boss più epici ed enormi del gioco. GAIA è l'ultima rivelazione delle varie modalità di gioco, che consentono di sfruttare anche i veloci e agili combattimenti corpo a corpo di Spadaccino n. 8 e la modalità Mini PACC, che permetterà di esplorare alcune piccole aree in pieno stile PAC-MAN.

Per distinguersi da qualsiasi gioco di PAC-MAN precedente, SHADOW LABYRINTH consente ai giocatori di vestire i panni di un altro personaggio come protagonista, un guerriero di nome Spadaccino n. 8, che sarà accompagnato dal misterioso eppure familiare aiutante giallo di nome PACC. PACC sarà una sorta di guida e guardiano, insegnando ai giocatori a sfuggire a questo mondo pericoloso, consumando tutto ciò che li attende nell'oscurità per sopravvivere e diventare sempre più potenti.

Nel frattempo, affronteranno nemici sempre più impegnativi e rompicapi con un gameplay che combina fluide e collaudate meccaniche da platform d'azione 2D con un design di gioco moderno e ispirato. SHADOW LABYRINTH offre un vasto mondo ricco di labirinti da esplorare, mentre si scoprono i terrificanti segreti del pianeta e dei suoi abitanti. Il gioco offre una narrativa avvincente, dove avventurandosi nel suo labirintico mondo, si potrà iniziare a svelare il mistero del pianeta e il ruolo di PACC in esso. La ricca storia si ispira non solo a PAC-MAN, ma anche alla più ampia libreria di amati giochi classici di Bandai Namco, promettendo di offrire ai fan la familiarità e la nostalgia dei classici titoli arcade.

È ora possibile pre-ordinare le seguenti versioni digitali di SHADOW LABYRINTH:

Edizione Digital Standard: include il gioco base e il bonus per il pre-ordine Original Arcade Sound FX.

include il gioco base e il bonus per il pre-ordine Original Arcade Sound FX. Edizione Digital Deluxe: include il gioco base, il bonus per il pre-ordine Original Arcade Sound FX e i contenuti specifici della Digital Deluxe (artbook e colonna sonora digitali).

