PAC-MAN 45°: Shadow Labyrinth + Novità

Bandai Namco Entertainment Europe è felice di celebrare il 45° anniversario di PAC-MAN con diversi annunci. Uscito per la prima volta nel 1980, PAC-MAN ha continuato negli ultimi quattro decenni ad essere un sinonimo di divertimento per tutti i tipi di pubblico, crescendo fino a entrare in diversi media e generi di giochi, come l'episodio di Secret Level e l'annuncio di Shadow Labyrinth.

SHADOW LABYRINTH, l'imminente platform d'azione ed esplorazione in 2D ambientato in un oscuro mondo fantascientifico ispirato a PAC-MAN e ad altri leggendari giochi dell'era arcade, si mostra oggi in un nuovo trailer. Rilasciato in occasione del 45° anniversario dell'icona dei videogiochi – PAC-MAN è infatti uscito nelle sale giochi giapponesi il 22 maggio 1980 – il nuovissimo trailer mostra come gli elementi del gioco originale e di numerosi titoli della serie siano stati creativamente intrecciati nel gameplay del titolo. SHADOW LABYRINTH porta i giocatori in un viaggio epico su un pianeta ostile dove i pericoli si nascondono ovunque e dove un misterioso ma riconoscibile compagno di nome PACC consiglia con saggezza: per sopravvivere, si deve esplorare questo mondo pieno di labirinti e consumare tutto ciò che ci circonda per diventare il predatore supremo. L'uscita del titolo è prevista per il 18 luglio 2025 ed è ora disponibile per i pre-order su PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ e PC tramite Steam® nelle edizioni Digital Standard e Digital Deluxe. Verrà lanciato anche su Nintendo Switch™ 2, con i pre-order digitali che apriranno presto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.shadowlabyrinthgame.com.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/cZcp5nIVa7U

Sviluppato da Bandai Namco Studios, SHADOW LABYRINTH fonde una versione moderna e frenetica del genere platform con cenni alla storia e al gameplay che attingono dall'eredità arcade di Bandai Namco. Come mostrato nell’ultimo trailer, la visione oscura dell'universo di PAC-MAN ha un ruolo importante nel gioco, con PACC nel ruolo di guida e di fonte di potenti - e spesso familiari - abilità. Assumendo il ruolo di un guerriero di nome Spadaccino n. 8 e accompagnato da PACC in ogni angolo, i giocatori possono esplorare questo vasto mondo per scoprire potenti armi e sconfiggere formidabili nemici, scoprendo lungo la strada terrificanti segreti sul pianeta e sui suoi abitanti. Nel corso del gioco, SHADOW LABYRINTH incontra l'iconico gioco PAC-MAN nell'esperienza, con corridoi tortuosi, inseguimenti, immagini e suoni nostalgici e un boss enorme, memorabile e molto familiare noto come G-HOST Bug. Come l'originale PAC-MAN, sopravvivere agli orrori di questo mondo labirintico consumando tutto ciò che si trova sulla propria strada è il cuore pulsante che manterrà in vita i giocatori.

SHADOW LABYRINTH presenta un universo ricco e una narrazione che trae ispirazione più ampia che il solo PAC-MAN, attingendo all’ampia libreria di giochi di Bandai Namco dell'era arcade. Da qui al lancio, Banda Namco mostrerà le numerose ispirazioni dietro questo gioco, svelando titoli che sicuramente evocheranno nostalgia nei giocatori di lunga data e che apriranno i mondi e i personaggi delle leggendarie IP arcade a una nuova generazione di giocatori.

Per celebrare il 45° anniversario di PAC-MAN, sono state anche lanciate una serie di entusiasmanti collaborazioni ed esperienze, che riuniscono marchi iconici di tutto il mondo. Bandai Namco Entertainment ha collaborato con l'OXO Video Game Museum per creare un'esperienza unica nel suo genere per i fan di PAC-MAN. Questa collaborazione sarà caratterizzata da una serie di eventi e mostre a Madrid e Malaga, in Spagna, rendendo omaggio al titolo che ha cambiato per sempre l'industria del gioco e la cultura pop.

Per chi ama gli oggetti da collezione premium, Montegrappa propone una nuova penna di alta qualità ispirata al videogioco PAC-MAN degli anni '80, che porta lo spirito giocoso tipico nella vita di tutti i giorni con un design elegante e funzionale.

Successivamente, Quoridor, il pluripremiato gioco di strategia, introduce una nuova variante che fonde magnificamente i classici elementi dei videogiochi PAC-MAN con coinvolgenti meccaniche di gioco da tavolo. Questa versione è già diventata un successo globale, affascinando sia i fan di PAC-MAN che dei giochi di strategia.

Brio presenta una nuovissima versione del suo popolare e classico gioco LABYRINTH, mantenendo il suo fascino tradizionale e offrendo un tocco di freschezza con un design dedicato a PAC-MAN. Questa versione aggiornata si rivolge ai fan di tutte le generazioni, fondendo il fascino senza tempo dell'amato gioco con l'emozionante mondo di PAC-MAN.

L’azienda australiana di accessori Glomesh ha collaborato con l'icona dei giochi arcade degli anni '80 per una collezione in edizione limitata. Con i personaggi del gioco ricreati nella classica grafica a 8 bit, i design sono perfettamente integrati nelle mesh “pixelose” di Glomesh, con intricati dettagli realizzati a mano che si aggiungono al fascino della collezione.

Aggiungendo un tocco dolce alle celebrazioni, Krispy Kreme offre ciambelle a tema PAC-MAN in edizione limitata, disponibili fino al 1° giugno, offrendo ai fan un modo delizioso per godersi i festeggiamenti dell'anniversario.

Celebrando il 45° anniversario, Candy Can rilascerà presto una collezione di bevande colorate e di ispirazione pop con l'iconico personaggio giallo insieme ad altre amate figure.

Entro la fine dell'anno, Leblon Delienne, un laboratorio di scultura francese, svelerà una serie di statue artistiche con personaggi amati, fondendo la maestria artigianale con la cultura pop per creare pezzi unici per collezionisti e fan.

Per concludere le nostre entusiasmanti collaborazioni, "PAC-MAN LIVE EXPERIENCE" di Little Lion Entertainment, un labirinto luminoso a grandezza naturale che dà vita al mondo arcade virtuale, ha recentemente vinto un Licensing International Excellence Award. Questa attrazione immersiva ha già riscosso un grande successo a Manchester e ha aperto a Dubai questo mese, offrendo ai fan un modo completamente nuovo di vivere PAC-MAN. Queste collaborazioni ed esperienze mostrano come PAC-MAN continui a ispirare la creatività e a connettersi con i fan di tutte le generazioni, celebrando la sua iconica eredità nel mondo della cultura pop.