Trump rivoluziona l'insediamento: invitati leader mondiali per la prima volta dal 1874

Donald Trump rompe la tradizione della cerimonia di insediamento invitando leader stranieri alla sua seconda inaugurazione il 20 gennaio. Secondo Cbs News, dal 1874 non ci sono precedenti di partecipazione di capi di Stato o di governo a queste cerimonie, solitamente riservate agli ambasciatori. Tra gli invitati, Xi Jinping, come confermato dalla futura portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che ha dichiarato: "Il presidente Trump crea dialogo con alleati e avversari, mettendo sempre gli interessi americani al primo posto".

Trump, parlando al New York Stock Exchange, ha scherzato sull'iniziativa, definendola "un rischio calcolato". L'invito al presidente cinese sarebbe stato inviato a novembre, ma non è chiaro se Xi Jinping abbia accettato, dato il contesto di tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Altri leader invitati includono Viktor Orban, premier ungherese, e Giorgia Meloni, che avrebbe ricevuto l'invito durante un incontro a Parigi. Tra gli ospiti già accolti da Trump ci sono Justin Trudeau, premier canadese, e Javier Milei, presidente argentino, che ha partecipato alla festa per la vittoria elettorale del 15 novembre.

A Parigi, Trump è stato protagonista tra i leader invitati da Emmanuel Macron per la riapertura di Notre-Dame, incontrando Volodymyr Zelensky e il principe William. Karoline Leavitt ha dichiarato che molti leader mondiali cercano di incontrare Trump in vista del suo ritorno alla presidenza, riconoscendo il suo ruolo nella stabilità globale.

Putin minaccia la Nato, Trump contro l'uso dei missili Atacms in Russia - La Nato alza il livello di allarme contro la Russia. Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, ha evidenziato la crescente minaccia rappresentata da Mosca, che si prepara a un conflitto a lungo termine contro l'Ucraina e i paesi Nato. Rutte sottolinea che l'economia russa è ormai in modalità di guerra, con una spesa militare stimata al 7-8% del Pil entro il 2025, livelli record dai tempi della Guerra Fredda.

Trump: respinta la richiesta di archiviazione nel processo per frode, condanna a milioni di dollari - Richiesta di Archiviazione di Trump nel Processo per Frode Respinta: Condannato a Pagare Centinaia di Milioni allo Stato di New York.La richiesta di archiviazione presentata da Donald Trump nel processo civile per frode è stata respinta dall'ufficio del procuratore generale di New York.

Trump elogia Meloni: incontro pieno di energia a Parigi con il supporto di Stroppa e Musk - Donald Trump ha definito "grande" l'incontro avuto con Giorgia Meloni durante un ricevimento all'Eliseo, a Parigi, in occasione della riapertura di Notre Dame, dove erano presenti 60 leader internazionali. Il presidente americano eletto ha raccontato al New York Post di aver avuto un colloquio positivo con la presidente del Consiglio, descrivendola come "piena di energia".