Oltre 19.500 nuove assunzioni nella pubblica amministrazione: reclutamento per carabinieri, polizia e vigili del fuoco

Via libera all’assunzione a tempo indeterminato di 19.615 unità di personale in diverse amministrazioni pubbliche. Il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato i dpcm che autorizzano le procedure di reclutamento, trasmessi al Mef per l’approvazione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Le nuove assunzioni comprendono 16.663 unità a tempo indeterminato, di cui 2.090 straordinarie, destinate a potenziare l’organico di Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il ministro Zangrillo ha sottolineato l’importanza di rafforzare la sicurezza in un contesto internazionale complesso, garantendo crescita ed efficienza al Paese. Dopo gli interventi sui rinnovi contrattuali, queste assunzioni mirano a potenziare le forze dell’ordine per una gestione ottimale delle loro funzioni.

Il piano di reclutamento prevede:

4.801 unità per l’Arma dei carabinieri;

2.961 unità per la Guardia di finanza;

2.326 unità per la Polizia penitenziaria;

5.096 unità per la Polizia di Stato, di cui 1.000 già autorizzate nel giugno 2024;

1.404 unità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

