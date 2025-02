Assunzioni Colf e Badanti: Al via il Click Day con 10.000 Posti Aggiuntivi per Assistenza a Anziani e Disabili

Oggi, 7 febbraio 2025, alle ore 9:00, è iniziato il "Click Day" per l'assunzione di colf e badanti extracomunitari. Questo evento consente ai datori di lavoro di inviare le domande di nulla osta per l'assunzione di lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria. Il Decreto Flussi 2025 prevede 9.500 quote per questo settore, a cui si aggiungono 10.000 ingressi extra destinati esclusivamente all'assistenza di grandi anziani (over 80) e persone con disabilità.

Per partecipare al Click Day, i datori di lavoro dovevano aver precaricato le istanze sul Portale Servizi ALI entro il 30 novembre 2024. Oggi è possibile inviare solo le domande già precompilate e nello stato "da inviare"; non sono ammesse nuove compilazioni o modifiche.

Un ulteriore Click Day è programmato per il 12 febbraio 2025, dedicato alle domande per lavoratori subordinati stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

