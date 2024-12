Australia, la scrittrice Brenda Walker travolta e uccisa a Perth: fermato il responsabile

La scrittrice australiana Brenda Walker, 67 anni, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto martedì 10 dicembre a Perth, nella zona di Kings Park Road. Walker stava attraversando la strada poco prima delle 7 del mattino quando è stata investita da una Toyota Yaris, guidata a velocità elevata. Trasportata al Royal Perth Hospital, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. La polizia ha confermato che il conducente, Lucas Martins Da Silva, 30 anni, viaggiava a 104 km/h in una zona con limite di 60 km/h.

Brenda Walker, nata a Grafton nel 1957, era una figura di rilievo nella letteratura australiana. Dopo aver studiato letteratura inglese presso la University of New England e l'Australian National University, si era trasferita a Perth nel 1984, dove insegnava letteratura australiana e inglese presso la University of Western Australia. Era autrice di romanzi premiati, tra cui The Wing of the Night, Poe's Cat, One More River e Risks. In Italia sono stati pubblicati due suoi libri: Crush. Una storia australiana e il memoir Come i libri mi hanno salvato la vita. Storia di una guarigione. Era sorella di Don Walker, membro del gruppo rock Cold Chisel, e figlia della scrittrice Shirley Walker.

L'investitore, Lucas Martins Da Silva, è stato arrestato con l'accusa di guida pericolosa aggravata. Secondo le ricostruzioni, al momento dell’impatto la velocità dell'auto era di 97 km/h. Dopo la presentazione di prove schiaccianti da parte della polizia, la richiesta di libertà su cauzione è stata ritirata, e l'uomo rimarrà in custodia fino alla prossima udienza fissata per gennaio.

