Concorso scuola PNRR 2: modalità, requisiti e posti disponibili per l’assunzione di docenti

È possibile presentare domanda per il concorso scuola PNRR 2 fino alle 23:59 di lunedì 30 dicembre 2024. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dichiarato che il concorso rappresenta un passo cruciale nel piano del Governo per l’assunzione di 70.000 docenti entro il 2026. Sono stati messi a bando 19.032 posti, di cui il 25% – pari a 4.840 cattedre – riservati al sostegno.

Dei posti disponibili, 8.355 sono destinati alla scuola primaria e dell’infanzia, mentre 10.677 sono per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Gli aspiranti docenti devono possedere l’abilitazione all’insegnamento. Per la scuola secondaria possono partecipare anche coloro che, in possesso del titolo di studio richiesto, abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque o acquisito i 24 CFU/CFA previsti. Possono partecipare con riserva i candidati che non hanno ancora concluso i percorsi abilitanti avviati nell’anno accademico 2023/2024. Per i posti di sostegno è necessaria la specializzazione relativa.

Le procedure si svolgono su base regionale e sono articolate in tre fasi:

Prova scritta computer-based: consiste in 50 quesiti a risposta multipla da svolgere in 100 minuti. La prova valuta competenze pedagogiche, didattiche, digitali e linguistiche (inglese). Prova orale: verifica competenze disciplinari, didattiche e di progettazione. Accedono i candidati con almeno 70/100 nella prova scritta e fino a tre volte il numero dei posti disponibili per regione e classe di concorso. Valutazione dei titoli: riservata ai candidati che hanno ottenuto almeno 70/100 nella prova orale.

La graduatoria finale sarà redatta entro il numero massimo di posti disponibili per regione e classe di concorso. I vincitori saranno assunti a partire dal 1° settembre 2025. Le procedure concorsuali si concluderanno entro l’estate 2025.

Per presentare domanda, è necessario accedere a www.inpa.gov.it utilizzando le credenziali SPID o CIE e abilitarsi al servizio “Istanze on line”.

