Milan batte la Stella Rossa con gol di Abraham allo scadere, polemica sui social serbi

La Stella Rossa ha subito una sconfitta amara contro il Milan nella sesta giornata della Champions League, perdendo 2-1 dopo un gol decisivo nei minuti finali. I rossoneri sono passati in vantaggio grazie a Leao, ma la squadra serba ha trovato il momentaneo pareggio nella ripresa con Nemanja Radonjic, ex attaccante del Torino. Il gol di Radonjic aveva riacceso le speranze dei serbi, che in questa competizione hanno raccolto solo tre punti.

Il Milan ha trovato il gol della vittoria con Tammy Abraham allo scadere, lasciando la Stella Rossa in preda alla delusione. La frustrazione è emersa anche sui social ufficiali del club, dove l'account inglese della squadra serba ha pubblicato un commento che includeva una bestemmia in italiano, generando polemiche tra i tifosi.

Questa sconfitta chiude una campagna europea deludente per la Stella Rossa, sottolineando le difficoltà incontrate nella competizione.

Juventus-Manchester City 2-0, Vlahovic e McKennie protagonisti nella vittoria Bianconera in Champions League - Notte di gloria per la Juventus all'Allianz Stadium, dove i bianconeri superano il Manchester City 2-0 nella sesta giornata della Champions League. Decisivi i gol di Dusan Vlahovic al 53' e Weston McKennie al 75', entrambi realizzati nel secondo tempo.

Milan-Stella Rossa Champions League: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming - Il Milan affronta oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, la Stella Rossa di Belgrado nella sesta giornata della fase a gironi della Champions League. Il match si disputerà alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano. I rossoneri, guidati da Paulo Fonseca, cercano una vittoria per consolidare la loro posizione nel gruppo e assicurarsi l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Juventus-Manchester City: probabili formazioni, orario e dove seguire il match di Champions League - La Juventus ospita il Manchester City all'Allianz Stadium di Torino nella sesta giornata della fase campionato della Champions League. Entrambe le squadre sono a quota 8 punti e cercano una vittoria per avvicinarsi alle prime otto posizioni, che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi di finale.