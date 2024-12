Juventus-Manchester City 2-0, Vlahovic e McKennie protagonisti nella vittoria Bianconera in Champions League

Notte di gloria per la Juventus all'Allianz Stadium, dove i bianconeri superano il Manchester City 2-0 nella sesta giornata della Champions League. Decisivi i gol di Dusan Vlahovic al 53' e Weston McKennie al 75', entrambi realizzati nel secondo tempo. Questa vittoria porta Thiago Motta a quota 11 punti, mantenendo la Juventus in piena corsa per la qualificazione agli ottavi, distante solo due lunghezze. Per Pep Guardiola, invece, continua un periodo difficile, con i Citizens fermi a 8 punti e una sola vittoria nelle ultime dieci partite.

La partita inizia con il City che cerca di imporre il proprio ritmo attraverso il possesso palla. La Juventus risponde con un pressing alto, limitando le giocate offensive degli inglesi e rendendo inefficace l'apporto di Erling Haaland. Tra i più attivi per i bianconeri c’è Conceicao, che con le sue accelerazioni mette in difficoltà la difesa avversaria. La prima occasione importante arriva grazie a Yildiz, che calcia dal limite senza però centrare lo specchio della porta. Dall'altra parte, Haaland si rende pericoloso due volte, ma il portiere bianconero Di Gregorio è attento e neutralizza le conclusioni.

Nel secondo tempo la Juventus alza il ritmo e trova il vantaggio: dopo una parata di Ederson su un tiro di Gatti, Yildiz pennella un cross perfetto per Vlahovic, che insacca di testa. Il City prova a reagire con Grealish e De Bruyne, ma la difesa juventina è solida, e Di Gregorio si supera con un intervento su Gundogan. Al 75' arriva il raddoppio: Timothy Weah scatta sulla fascia destra e serve McKennie, che in mezza rovesciata sigla un gol spettacolare.

Nel finale, il City tenta un forcing disperato ma non riesce a scardinare la difesa avversaria. Proteste per un presunto tocco di mano di Gatti in area vengono ignorate dall'arbitro. Il match si chiude sul 2-0, regalando alla Juventus tre punti fondamentali nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.

