POKÉMON E AARDMAN COLLABORAZIONE IN ARRIVO NEL 2027

Oggi, The Pokémon Company International e lo studio di animazione indipendente Aardman, vincitore di numerosi premi, hanno annunciato un entusiasmante progetto in arrivo per il pubblico nel 2027. La collaborazione vedrà lo stile di narrazione unico di Aardman incontrare l’universo Pokémon in avventure tutte nuove.

Taito Okura, Vicepresidente Marketing e Media presso The Pokémon Company International ha commentato: “Questa è una partnership da sogno per Pokémon. Ad Aardman sono maestri nella loro arte e siamo rimasti conquistati dal loro talento e dalla loro creatività. Ciò a cui abbiamo lavorato assieme farà sicuramente gola ai fan dei Pokémon in tutto il mondo!”

Sean Clarke, Amministratore Delegato di Aardman, ha aggiunto: “È un onore enorme lavorare con The Pokémon Company International. È un vero privilegio vederci affidato il compito di portare alla vita i loro personaggi e il loro mondo in una veste tutta nuova. Unire Pokémon, il marchio dell’intrattenimento più importante al mondo, al nostro amore per l’arte, per i personaggi e la narrazione umoristica, è un’esperienza straordinaria.

Aardman e TPCi condividono un’enfasi verso il patrimonio culturale e l’attenzione per il dettaglio. Entrambi poniamo i nostri appassionati e il nostro pubblico al centro di tutto ciò che facciamo; sappiamo che questo è ciò che ci guiderà nel nostro impegno a creare insieme storie affascinanti, nuove e originali per gli spettatori di tutto il mondo.”

Condivideremo ulteriori informazioni su questa collaborazione prossimamente.

