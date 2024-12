Milan-Stella Rossa Champions League: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan affronta oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, la Stella Rossa di Belgrado nella sesta giornata della fase a gironi della Champions League. Il match si disputerà alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano. I rossoneri, guidati da Paulo Fonseca, cercano una vittoria per consolidare la loro posizione nel gruppo e assicurarsi l'accesso diretto agli ottavi di finale. Attualmente, il Milan ha 9 punti in classifica, mentre la Stella Rossa ne ha raccolti solo 3.

Nell'ultimo incontro europeo, il Milan ha ottenuto una vittoria sofferta contro lo Slovan Bratislava, mentre la Stella Rossa ha trionfato con un netto 5-1 sullo Stoccarda, interrompendo una serie di cinque vittorie consecutive degli avversari.

Per quanto riguarda le formazioni, il Milan dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: Maignan in porta; difesa composta da Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez; a centrocampo Fofana e Reijnders; sulla trequarti Chukwueze, Loftus-Cheek e Leao; in attacco Morata come unica punta.

La Stella Rossa, allenata da Milojevic, dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1: Gutesa tra i pali; linea difensiva con Mimovic, Spajic, Djiga e Seol; in mediana Elsnik e Krunic; sulla trequarti Milson, Maksimovic e Silas; in avanti Ndiaye.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, con possibilità di visione in streaming tramite NOW e l'app Sky Go.Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 o altre emittenti.

Questo incontro rappresenta un'occasione cruciale per il Milan per avanzare nella competizione europea e confermare il buon momento mostrato nelle recenti partite di Champions League.

Juventus-Manchester City: probabili formazioni, orario e dove seguire il match di Champions League - La Juventus ospita il Manchester City all'Allianz Stadium di Torino nella sesta giornata della fase campionato della Champions League. Entrambe le squadre sono a quota 8 punti e cercano una vittoria per avvicinarsi alle prime otto posizioni, che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Atalanta-Real Madrid: probabili formazioni, orario e dove vedere il match di champions league - L'Atalanta si prepara ad affrontare il Real Madrid nella sesta giornata della fase a gironi della Champions League. La partita si disputerà oggi, martedì 10 dicembre 2024, alle ore 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all'incontro in un momento positivo, con una serie di nove vittorie consecutive in campionato.

Bayer Leverkusen-Inter: probabili formazioni, orario e dove seguire la partita di champions league - L'Inter affronta oggi, martedì 10 dicembre 2024, il Bayer Leverkusen alla BayArena per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Con una vittoria, i nerazzurri di Simone Inzaghi possono assicurarsi un posto tra le prime otto squadre del torneo, avanzando così agli ottavi di finale.