Gianni Morandi celebra 80 anni: l'eterno ragazzo della musica italiana

Gianni Morandi compie oggi, 11 dicembre 2024, 80 anni, celebrando una carriera straordinaria e una vita ricca di successi. Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, nel 1944, ha condiviso sui social un post emozionante con una sua foto da ragazzo, microfono in mano, accompagnata dalla frase "Quanta strada abbiamo fatto".

Morandi ha regalato al pubblico brani indimenticabili, tra cui In ginocchio da te (1964), diventata iconica anche grazie al film Parasite del 2019, Non son degno di te, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Andavo a cento all'ora, Scende la pioggia (vincitrice di Canzonissima nel 1968) e molti altri. Nel 1966 ha conquistato la sua prima vittoria a Canzonissima con Non son degno di te e si è imposto al Cantagiro con Notte di ferragosto.

Negli anni Sessanta ha affrontato temi sociali e politici con brani come C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e ha dominato le classifiche con successi come Se perdo anche te e Un mondo d’amore. Dopo una fase di crisi negli anni Settanta, Morandi è tornato al successo negli Ottanta con pezzi come Uno su mille (1985) e la vittoria al Festival di Sanremo nel 1987 con Si può dare di più, in trio con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

Negli ultimi anni ha continuato a innovare e collaborare con artisti come Jovanotti, autore di brani recenti come L’allegria, Apri tutte le porte (presentato a Sanremo 2022), La Ola ed Evviva!. La sua energia inarrestabile gli ha valso il soprannome di "eterno ragazzo".

Morandi ha anche una ricca vita privata: è stato sposato con Laura Efrikian, madre di Marianna e Marco, e con Anna Dan, madre di Pietro, in arte Tredici Pietro. Tra i tanti auguri ricevuti per il suo compleanno spiccano quelli di Jovanotti, Carlo Conti, Roberta Capua e Caterina Balivo, che hanno celebrato il suo percorso e la sua unicità.

Classifica Sanremo 2022 : Vince Mahmood e Blanco - Elisa e Gianni Morandi - Mahmood & Blanco vincono il festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Al secondo posto si è Classificata Elisa, con O forse sei tu; al terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte.Mahmood e Blanco sono i vincitori del "Festival di Sanremo 2022" con il brano "Brividi".