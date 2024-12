Juventus-Manchester City: probabili formazioni, orario e dove seguire il match di Champions League

La Juventus ospita il Manchester City all'Allianz Stadium di Torino nella sesta giornata della fase campionato della Champions League. Entrambe le squadre sono a quota 8 punti e cercano una vittoria per avvicinarsi alle prime otto posizioni, che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi di finale.

La Juventus, guidata da Thiago Motta, è reduce da un pareggio per 0-0 contro l'Aston Villa e attualmente occupa il 19° posto in classifica. Il Manchester City di Pep Guardiola ha recentemente pareggiato 3-3 contro il Feyenoord, dopo essere stato in vantaggio per 3-0.

La partita è in programma oggi, mercoledì 11 dicembre, alle ore 21:00. Sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, accessibile tramite streaming sul sito della piattaforma o attraverso smart TV compatibili.

Probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. Allenatore: Pep Guardiola.

Entrambe le squadre affrontano questa sfida con diverse assenze per infortunio. La Juventus recupera Weston McKennie e Douglas Luiz, mentre Andrea Cambiaso rimane in dubbio. Il Manchester City ritrova Phil Foden e Mateo Kovacic, anche se la loro presenza in campo è incerta. turn0news36

Questo incontro rappresenta un banco di prova cruciale per entrambe le formazioni, desiderose di migliorare le proprie posizioni in classifica e assicurarsi un posto tra le migliori sedici squadre d'Europa.

