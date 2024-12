Aumento dei Prezzi delle Auto Nuove: Un Confronto con il 2010

Negli ultimi anni, l'acquisto di un'automobile nuova è diventato sempre più oneroso per gli italiani. Secondo i dati disponibili, tra il 2014 e il 2024, il prezzo medio di un'auto nuova è aumentato del 44%, passando da circa 18.000 euro a 26.000 euro . Questo incremento ha reso l'accesso al mercato automobilistico più difficile per molte famiglie.

Analizzando modelli specifici, la Fiat Panda, ad esempio, ha visto il suo prezzo di listino aumentare dai 10.700 euro del 2014 ai 15.500 euro del 2024, con un incremento del 45% . Anche la Dacia Sandero ha registrato un aumento significativo, passando da 7.900 euro nel 2014 a 13.250 euro nel 2024, segnando un incremento del 67% .

Questo trend di crescita dei prezzi non è limitato agli ultimi dieci anni. Secondo uno studio condotto da AutoScout24, tra il 2003 e il 2023, i prezzi delle auto nuove in Italia sono praticamente raddoppiati, segnando un incremento del 99%, mentre i redditi medi netti sono cresciuti solo del 22% . Nel 2003, l'acquisto di un'auto nuova richiedeva in media 4,7 redditi mensili netti; nel 2023, ne sono necessari 7,7.

Le ragioni di questi aumenti sono molteplici. La crescente regolamentazione in ambito di emissioni di CO2 e sicurezza stradale imposta dall'Unione Europea ha spinto i produttori a introdurre tecnologie avanzate e motorizzazioni ibride o elettriche, aumentando i costi di produzione . Inoltre, la pandemia ha contribuito in maniera determinante al rincaro, aumentando i costi delle materie prime e dei trasporti, e aggravando la carenza di componenti come i microchip .

Nonostante questi aumenti, nel 2024 si è registrato un calo dei prezzi dei carburanti, con una riduzione dell'1,7% rispetto all'anno precedente . Tuttavia, i costi associati all'assicurazione RC auto e alle riparazioni sono aumentati, con una spesa media di 4.300 euro nel 2024, evidenziando l'aumento dei costi associati all'assicurazione RC auto, ai listini delle nuove vetture e ai servizi di riparazione .

Incidente sulla provinciale Foggia-San Severo: auto contro albero, due morti - Nella tarda serata di domenica, sulla strada provinciale che collega Foggia a San Severo, un grave incidente ha causato la morte di due persone. Una Mercedes, con a bordo le vittime, è uscita autonomamente di strada, schiantandosi contro un albero. Le vittime sono un cittadino marocchino di 46 anni e un'altra persona, presumibilmente suo connazionale.

Incidente sulla A1: scontro tra furgone e due auto provoca 2 morti e 6 feriti - Due persone hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla tratta autostradale A1 in direzione Nord, al chilometro 265. Lo scontro è avvenuto intorno alle 21:40 di domenica sera e ha coinvolto un furgone e due automobili.

Catanzaro, Simeri Crichi: 82enne muore precipitando con l'auto in una scarpata - A Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, un uomo di 82 anni ha perso la vita precipitando con la sua auto in una scarpata da un'altezza di circa 30 metri, in località 'Serre'. Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri della stazione locale, allertati dai familiari preoccupati per il mancato rientro dell'anziano, uscito di casa nel pomeriggio precedente.