L'Aquila: uomo investe e uccide il fratello con l'auto dopo una lite

Questa mattina, martedì 25 marzo, in via Peltuinum nel quartiere Pettino dell'Aquila, un uomo di 55 anni ha investito e ucciso il fratello sessantenne al termine di un violento litigio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il 55enne avrebbe inseguito il fratello con una mazza prima di investirlo volontariamente con l'auto e tentare la fuga. I militari, allertati da alcuni testimoni, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario. La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale "San Salvatore", dove è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

