Donald Trump annuncia dazi del 25% sulle auto importate dal 2 aprile

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che a partire dal 2 aprile verranno applicati dazi del 25% su tutti i veicoli importati. Definendo questa data come il "Giorno della Liberazione", Trump ha sottolineato che l'obiettivo è contrastare le pratiche commerciali ritenute ingiuste nei confronti degli Stati Uniti.

In un incontro con John Elkann, presidente di Stellantis, Trump ha discusso principalmente degli standard ambientali nel settore automobilistico. Elkann ha espresso preoccupazione riguardo all'impatto dei dazi sui prezzi delle auto e sulla domanda nel mercato statunitense.

Trump ha inoltre annunciato l'intenzione di ripristinare standard meno rigorosi sulle emissioni dei veicoli, sostenendo che le normative attuali ostacolano la produzione automobilistica.

Queste misure hanno sollevato preoccupazioni a livello internazionale. L'Unione Europea sta preparando una risposta ai dazi statunitensi, valutando l'introduzione di contromisure su prodotti americani.

Gli analisti temono che l'introduzione di questi dazi possa innescare una guerra commerciale globale, con possibili ripercussioni negative sull'economia mondiale.

