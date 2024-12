IIDEA - nuova campagna natalizia per l'uso consapevole dei videogiochi in famiglia

Grazie alla collaborazione con i family influencer Guidasenzapatente, l’associazione invita genitori a scoprire Tuttosuivideogiochi.it e creare insieme regole condivise per un’esperienza di gioco positiva

Da oggi e fino al 20 dicembre torna la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione sull’uso positivo dei videogiochi in famiglia promossa da IIDEA, l'associazione di categoria dell'industria videoludica in Italia in occasione del Natale. L’iniziativa rientra in un'attività di comunicazione paneuropea guidata da Video Games Europe, di cui IIDEA è membro, e adattata dalle associazioni nazionali alle specificità di ciascun Paese con l’obiettivo di aiutare le famiglie a stabilire delle regole condivise per vivere un’esperienza di gioco divertente e sicura.

Durante le festività le occasioni per videogiocare, anche in famiglia, diventano più frequenti ed è importante che i genitori abbiano il supporto necessario per utilizzare al meglio gli strumenti a loro disposizione. Questo permette di creare un’esperienza positiva e, al tempo stesso, avviare un dialogo costruttivo con i propri figli sull’uso consapevole dei videogiochi, una delle attività preferite da bambini e ragazzi.

La campagna fornisce cinque consigli utili su come scegliere i titoli adatti grazie al sistema PEGI (Pan-European Game Information) e guida i genitori nell’utilizzo degli strumenti di parental control presenti sui dispositivi. Li invita, inoltre, a videogiocare insieme ai propri figli per facilitare le conversazioni sui tempi e le scelte di gioco, ma anche su argomenti delicati come la privacy, la sicurezza online e la spesa per gli acquisti in-game.

L’iniziativa promuove anche la consultazione da parte dei genitori del portale Tutto sui Videogiochi di IIDEA, una risorsa preziosa per comprendere meglio i videogiochi nata con l’obiettivo di mettere a disposizione informazioni chiare, semplici e sempre disponibili per utilizzarli al meglio nelle loro potenzialità in ambiente familiare.

Per questa campagna, IIDEA ha rinnovato la collaborazione con i family influencer Daniele Marzano e Mickol Lopez dei Guida senza patente (@guidasenzapatente), che inviteranno la loro community su Instagram e Facebook a fare un patto con i propri figli per stabilire insieme delle regole da seguire per divertirsi in sicurezza all’interno del proprio nucleo familiare. La campagna verrà veicolata sui social media tramite gli hashtag dedicati #prendiilcontrollo e #facciamounpatto.

L’impegno dell’industria dei videogiochi nel supportare le famiglie con risorse gratuite e immediate sta generando dei risultati concreti. Secondo lo studio “Children’s in-game spending” realizzato da Ipsos per Video Games Europe, il 95% delle famiglie supervisiona attivamente le spese in-game dei propri figli, e il 76% dei genitori di bambini che videogiocano dichiara che i propri figli non effettuano acquisti in-game.

“I videogiochi non sono solo un passatempo, ma un’occasione per imparare e socializzare. È fondamentale che bambini e ragazzi possano viverli al meglio, con il supporto dei genitori. Con questa campagna, IIDEA vuole promuovere una comunicazione aperta in famiglia e stimolare la partecipazione attiva degli adulti nei momenti di gioco. Il nostro portale Tuttosuivideogiochi.it è un valido alleato per i genitori, non solo durante il periodo natalizio, ma tutto l’anno, fornendo informazioni e consigli per comprendere meglio una delle passioni più amate dai nostri figli”, ha affermato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA.

