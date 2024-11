IIDEA porta il videogioco alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola di Palermo

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, incontrerà docenti e dirigenti scolastici di tutti i cicli dell’istruzione alseminario “Videogiochi a scuola: benefici come strumento didattico e opportunità per lo sviluppo di nuove competenze”,che avrà luogo martedì 5 novembre 2024 presso la Sala Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali alla Zisa (Palermo). L’evento si inserisce nell’ambito delleGiornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2024, organizzate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’I.C. “Giuliana Saladino” di Palermo.

Il seminario di IIDEA avrà l’obiettivo di trasmettere ibenefici dell’utilizzo dei videogiochi nell’insegnamento e nello sviluppo delle competenze, insegnando come i videogiochi possano essere usati dentro e fuori dalle classi per supportare la didattica, ed esplorare al contempo le opportunità professionali legate al settore.

L’evento, introdotto e moderato daAlberto Simonetti, Policy & Public Affairs Manager di IIDEA, vedrà susseguirsi gli interventi diAlessandro Soriani, Dottore di Ricerca in Scienze Pedagogiche e in Scienze dell’Informazione e della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Bologna,Manuela Cantoia, Professore Associato di Psicologia Cognitiva Applicata presso l’Università eCampus,Marco Vigelini, CEO e Founder di Maker Camp, e Marika Montalto, Senior Project Managerdi Stormind Games.

Le Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2024, promosse nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, si svolgeranno dal 4 al 6 novembre presso i Cantieri Culturali alla Zisa. L’iniziativa prevedetre giornate di masterclass, seminari, laboratori e anteprime nazionali, rivolte a docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore. L’evento intende fornire un’importante occasione di formazione sull’educazione visiva in ambito scolastico e promuovere le opere realizzate dalle istituzioni scolastiche e dagli enti nell’ambito del Piano.È la prima volta che l’iniziativa si apre al mondo dei videogiochi.