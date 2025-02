IIDEA | First Playable 2025

VERSO FIRST PLAYABLE 2025:

A DISPOSIZIONE DEGLI STUDI DI SVILUPPO EMERGENTI UN’ESCLUSIVA ATTIVITÀ DI COACHING PROPEDEUTICO

Per 10 settimane, a partire dal 3 marzo, 15 mentor accompagneranno i giovani professionisti italiani nel processo di creazione e presentazione dei pitch agli investitori internazionali

Visto il successo delle precedenti edizioni, IIDEA rinnova anche quest’anno il programma “First Playable Coaching”, un’iniziativa volta a fornire un supporto concreto agli sviluppatori emergenti per prepararsi a presentare in modo efficace i propri progetti agli investitori e ai publisher internazionali che parteciperanno all’evento business. La tre giorni fiorentina – organizzata da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – si prepara infatti ad accogliere dall’11 al 13 giugno negli spazi del Cinema La Compagnia e di Palazzo degli Affari circa 500 professioni del settore tra sviluppatori italiani e professionisti internazionali.

“First Playable Coaching” rappresenta un’occasione formativa esclusiva per arrivare preparati all’evento e conferma l’impegno di IIDEA nel sostenere il consolidamento dell’industria italiana dei videogiochi. Per 10 settimane, a partire dal 3 marzo e fino all’11 maggio prossimi, i professionisti emergenti che parteciperanno a First Playable potranno prenotare delle sessioni di coaching 1:1, online e gratuite, tenute da 15 mentor italiani con un’esperienza pluriennale nel settore.

I professionisti che saranno parte del programma “First Playable Coaching 2025”:

- Executive Producer & Associate Creative Director di Milestone Pietro De Grandi - CEO & Co-Founder di Strelka Games

- CEO & Strategist di 34BigThings Elisa Di Lorenzo - CEO & Co-Founder di Untold Games

- Co-Founder & Business Developer di Broken Arms Games Mauro Gentile - Tech Director di Ubisoft Milan

- Advisor & Business Development Director di Nacon Studio Milan Yves Hohler - CEO & Co-Founder di Broken Arms Games

- Lead Designer di Ubisoft Milan Alessandro Mazzega - Communication Manager di Ubisoft Milan

- Direttore Publishing di Slitherine Damiano Moro - Game Director di Ubisoft Milan

- Product Manager & Game Writer di Reply Game Studios Marco Renso - Animation Director di Ubisoft Milan

Prenotare il proprio appuntamento è molto semplice: basta collegarsi a partire da oggi al sito della manifestazione, entrare nella sezione coaching, selezionare il/la professionista e inviare una richiesta per uno slot 1:1 su cal.com.

La biglietteria di First Playable 2025 è già aperta: sulla pagina Eventbrite dell’evento si possono acquistare due diverse tipologie di ticket, “Developer Full Access” e “Developer Social Access”.