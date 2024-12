Carlos Sainz domina i test di Abu Dhabi con la Williams, debutto promettente per il pilota spagnolo

Carlos Sainz ha iniziato la sua nuova avventura con la Williams partecipando ai test sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Dopo aver concluso la sua esperienza con la Ferrari con un secondo posto nel Gran Premio di Abu Dhabi, il pilota spagnolo ha preso per la prima volta il volante della Williams FW46, equipaggiata con power unit Mercedes. Durante la sessione mattutina, Sainz ha registrato il miglior tempo, precedendo Lando Norris e il suo ex compagno di squadra Charles Leclerc.

Nei suoi primi giri con la nuova monoposto, Sainz ha ottenuto tempi di circa quattro secondi più alti rispetto a quelli del recente Gran Premio, ma è comunque riuscito a mantenere un vantaggio su Leclerc, classificatosi terzo.

Un'assenza significativa è stata quella di Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota italiano di 18 anni che avrebbe dovuto debuttare con la Mercedes al posto di Lewis Hamilton. Antonelli non è sceso in pista a causa di un'influenza.

Questi test rappresentano un passo importante per Sainz nell'adattamento al nuovo team, offrendo l'opportunità di familiarizzare con la vettura e iniziare a costruire una relazione solida con la squadra in vista della stagione 2025.

La Williams ha recentemente annunciato un accordo pluriennale con Banco Santander, il cui logo apparirà sulla FW47, sui caschi dei piloti e sull'abbigliamento del team nel 2025.

Il debutto di Sainz con la Williams segna l'inizio di una nuova fase nella sua carriera in Formula 1, con l'obiettivo di contribuire al ritorno della storica scuderia britannica ai vertici del motorsport.

