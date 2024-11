Tensioni alla Ferrari: Leclerc contro Sainz dopo il GP di Las Vegas

Durante il Gran Premio di Las Vegas del 2024, Charles Leclerc ha manifestato apertamente la sua frustrazione nei confronti del compagno di squadra Carlos Sainz attraverso comunicazioni radio. Leclerc, giunto quarto al traguardo dietro a Sainz, ha criticato lo spagnolo per non aver rispettato le direttive del team. In un momento di tensione, il monegasco ha esclamato: "Sì, ho fatto il mio lavoro, ma essere gentile mi fe sempre, sempre. Ma non si tratta nemmeno di essere gentile, è solo essere rispettoso. So che dovrei stare zitto, ma a un certo punto questo fa sempre la stessa cosa, quindi...".

Queste dichiarazioni sono state interrotte dal team principal Frederic Vasseur, che ha cercato di placare la situazione. Leclerc, rendendosi conto che la conversazione era pubblica, ha poi aggiunto: "La radio era accesa. Scusate".

Gp Las Vegas: Russell in pole, Sainz secondo con Ferrari - George Russell ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Las Vegas, terz'ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche con un giro in 1'32''312. Al suo fianco in prima fila partirà la Ferrari di Carlos Sainz, che ha ottenuto il secondo miglior tempo con 1'32''410.

Formula 1: Ferrari in lotta per il Mondiale Costruttori a Las Vegas - La Ferrari si prepara al Gran Premio di Las Vegas con determinazione, puntando al titolo Mondiale Costruttori. Attualmente, la McLaren guida la classifica con un vantaggio di 36 punti sulla Scuderia di Maranello. Charles Leclerc esprime fiducia nel team: "Tutti sono molto tranquilli ed è una cosa davvero positiva.

