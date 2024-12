IL SIGNORE DEGLI ANELLI ARRIVA IN PUBG MOBILE

IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA GUERRA DEI ROHIRRIM ARRIVA IN PUBG MOBILE PER UNA COLLABORAZIONE LEGGENDARIA

Oggi PUBG MOBILE, uno dei più popolari giochi mobile del mondo, annuncia una nuova partnership con Warner Bros. Pictures per celebrare l’attesa realese cinematografica de Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim, di New Line Cinema, Warner Bros. Animation e Wingnut Films. Questa epica collaborazione combinerà un campo di battaglia ispirato alla Terra di Mezzo con eventi a tema e skin per un tempo limitato.

A partire da oggi e fino al 7 gennaio, i giocatori potranno unirsi agli Alleati del Regno, che difendono saldamente il celebre Hornburg. Attraverso i compiti giornalieri, i giocatori potranno dimostrare il loro coraggio selezionando sfide normali o d'élite, e ogni vittoria farà crescere la gloria del regno. Progredendo nelle loro nobili imprese, i giocatori guadagneranno punti per ottenere generose ricompense, mentre le sfide d'Elite offriranno i tesori più ambiti. L'evento Alleati del Regno è una vera prova di coraggio e onore, che celebra lo spirito incrollabile di coloro che si dimostreranno all'altezza della sfida!

I giocatori di PUBG MOBILE potranno anche ricevere oggetti ispirati a miti leggendari, come il formidabile set di personaggi Skadiwynn Sentinel, la potente skin per il fucile da cecchino Gungnir M24 e l'iconica skin per il fucile a doppia canna Gjallarhorn. Quest'avventura epica attende coloro che saranno abbastanza coraggiosi da esplorare il regno!

“Il nostro impegno è sempre quello di portare contenuti coinvolgenti che soddisfino al meglio i giocatori di PUBG MOBILE”, ha dichiarato Anthony Crouts, Senior Director of Marketing di PUBG MOBILE. “Fondendo la storia de Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim con l'azione vincente di PUBG MOBILE, offriamo ai fan il meglio di entrambi i mondi. Non vediamo l'ora di trasportare i giocatori nella Terra di Mezzo con le nostre sfide e skin ispirate alla storia”.

“La nostra partnership con PUBG MOBILE porta una nuova ed entusiasmante dimensione alla nostra campagna per Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, fondendo i mondi del gaming e della narrazione cinematografica per offrire esperienze più ricche al nostro pubblico”, ha dichiarato Cameron Curtis, Executive Vice President of Global Digital Marketing, Warner Bros. Pictures.

Ambientato 183 anni prima degli eventi narrati nella trilogia originale, Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim racconta il destino della casata di Helm Mandimartello, il leggendario re di Rohan. Un attacco improvviso da parte di Wulf, un astuto e spietato signore dei Dunlandiani in cerca di vendetta per la morte del padre, costringe Helm e il suo popolo a un'audace ultima resistenza nell'antica roccaforte di Hornburg, un'imponente fortezza che in seguito sarà conosciuta come il Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare la volontà di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato a distruggerla completamente.

La collaborazione PUBG MOBILE x Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è disponibile fino al 7 gennaio. Il gioco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store. Unitevi oggi alla battaglia e non perdetevi il film, solo al cinema a partire dal 1 gennaio 2025!

