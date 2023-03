Dolby Atmos arriva in PUBG MOBILE per portare un audio coinvolgente sul campo di battaglia



Dolby Atmos mette la grinta in ogni colpo in modalità Arena attraverso un'esperienza che consente maggiore immersione, profondità e chiarezza, con ulteriori aggiornamenti Dolby Atmos che seguiranno in futuro



PUBG MOBILE, uno dei giochi per dispositivi mobili più popolari al mondo, e Dolby Laboratories, leader nelle esperienze di intrattenimento coinvolgente, sono lieti di annunciare che l'audio immersivo Dolby Atmos è ora disponibile nella modalità Arena del gioco, ponendo un suono realistico in prima linea nell'esperienza di gioco.



"Siamo così entusiasti di portare il pionieristico audio immersivo Dolby Atmos per amplificare l'esperienza del giocatore", ha affermato Vincent Wang, responsabile di PUBG MOBILE Publishing, Tencent Games. “Ancora più della grafica, il suono gioca un ruolo chiave nell'immergere i giocatori in PUBG MOBILE per tenerli all'erta e nel bel mezzo dell'azione. I giocatori saranno in grado di sentire la differenza nei loro giochi e utilizzarla a proprio vantaggio. Non vediamo l'ora di lavorare di più con Dolby in futuro per continuare a portare progressi tecnologici ai giocatori di tutto il mondo".



"Dolby è in prima linea nel consentire esperienze di intrattenimento coinvolgenti e siamo entusiasti di portare Dolby Atmos a uno dei nomi più riconoscibili nei giochi per dispositivi mobili", ha dichiarato John Couling, Senior Vice President of Entertainment, Dolby Laboratories. "I giocatori si sentiranno al centro dell'azione con Dolby Atmos, mentre i suoni del combattimento prendono vita e i giocatori raccolgono sottili dettagli nell'ambiente circostante. Questo è come dovrebbe suonare il gioco.



Il suono è un elemento fondamentale dei giochi e PUBG MOBILE porta il suo audio a nuovi livelli con Dolby Atmos. Con Dolby Atmos, i giocatori sentiranno il campo di battaglia prendere vita intorno a loro con dettagli cristallini. Saranno anche in grado di ascoltare suoni che potrebbero cambiare il gioco con precisione millimetrica, come il movimento dei passi di un avversario che si avvicina di soppiatto. Insieme a vasti paesaggi sonori che immergono completamente ogni giocatore, Dolby Atmos trasformerà ogni partita di PUBG MOBILE in un'esperienza di gioco iperrealistica.

Dolby Atmos è attualmente disponibile nella modalità Arena di PUBG MOBILE . Resta sintonizzato per gli aggiornamenti.



PUBG MOBILE è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play Store . Per goderti Dolby Atmos, assicurati di avere un dispositivo Dolby Atmos compatibile e che Dolby Atmos sia abilitato nelle impostazioni di gioco di PUBG MOBILE.

